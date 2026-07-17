Invima amplió la alerta sanitaria por suplementos fraudulentos: ya son más de 120 productos
Las nuevas alertas sanitarias incorporaron decenas de productos adicionales comercializados a través de una misma página web.
Noticias RCN
04:19 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) amplió la alerta sanitaria sobre suplementos dietarios fraudulentos con la expedición de las alertas 206, 207 y 211 de 2026, mediante las cuales agregó nuevos productos a la lista de artículos comercializados sin registro sanitario a través de una misma página web (nutritmuscle.com).
Con estas nuevas advertencias, el consolidado supera el centenar de productos señalados por la autoridad sanitaria.
Las nuevas alertas mantienen la misma advertencia realizada por el Invima en comunicados anteriores: los productos son promocionados y distribuidos como suplementos dietarios —y en algunos casos, como productos con supuestos efectos hormonales— sin contar con las autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa colombiana.
En consecuencia, no han sido evaluados en calidad, seguridad o eficacia, por lo que representan un riesgo para los consumidores.
¿Qué nuevos productos añadió el Invima a la alerta sanitaria?
Entre los nuevos productos incorporados aparecen suplementos para control de peso, vitaminas, minerales, potenciadores hormonales, aminoácidos, complejos nutricionales y productos para rendimiento deportivo.
Con estas incorporaciones, la lista consolidada del Invima ya supera los 120 productos distribuidos a través del mismo canal de venta, los cuales, según la entidad, no cuentan con registro sanitario vigente y no ofrecen garantías sobre su contenido, fabricación, almacenamiento o transporte.
Lista completa de productos incluidos en las alertas del Invima
Hasta el momento, las alertas sanitarias emitidas por el Invima incluyen los siguientes productos:
- EAA+ Aminoacidos Muscletech
- EAA+ Hydration Nutrex
- BCAA 6000 Recovery Nutrex
- BEST BCAA BPI Sports
- Carnivor Beef Aminos MuscleMeds
- Amino Energy On
- Collagen Building Sunwarrior
- Multi Collagen Now
- Marin Collagen Vital Proteins
- Collagen Peptides Aventus Jousfit
- Multi Collagen Microingredients
- Creatine Monohydrate Dymatize
- Creatine Monohydrate Insane Labz
- Creatine Iron Nutrition
- Creatine Monohydrate Nutrex
- Platinum Creatine Monohydrate Muscletech
- 100% Creatine Muscletech
- Creatine Monohydrate
- Creatine Time Vitanas
- Celltech Creatine Muscletech
- Glutamine Fast Vitanas
- Resveratrol Solgar
- NAD+ Nicotinamide Riboside + Resveratrol Bakakoul
- Resveratrol Naturebell
- Resveratrol Complex Piping Rock 1800mg
- Advance Omega-3 & Efas Animal
- Fish Oil Kirkland
- Omega-3 Now
- Psychotic Insane Labz
- L-Arginine Now
- Booty Pump Aventus Jousfit
- Venom Inferno Dragon Pharma
- Psychotic Fruit Punch Insane Labz
- CLA 1000 Nutrex
- Pre Workout Pump
- Vapor X5 Muscletech
- Testrol Original Gat Sports
- Testrol Fire Gold Gat Sport
- Animal TNT+
- Muscle Builder Muscletech
- Advance Test Animal
- Blueox Enhanced Athlete
- Animal Stak
- Alpha Test MuscleTech
- Monster Test Maxx
- Animal M-Stak
- 100% Mass Gainer Muscletech
- Super Mass Gainer Dymatize
- Carnivor Mass MuscleMeds
- Nitrotech Whey Protein Muscletech
- Bliss Sascha Fitness
- Noctiburn NaturalSlim
- Lipocore Advanced Elitepharma
- Lipo 6 Black Nutrex
- Fat Burner Aventus Jousfit
- Yohimbine Hi Tech
- Apple Cider Vinegar Horbaach
- Lipo 6 Black Intense Nutrex
- Slin Enhanced Athlete
- Lipo 6 Black Hardcore Nutrex
- B4 BPI Sports
- Lipo 6 Black Ultra Nutrex
- Hydroxycut Elite Hardcore Muscletech
- The Ripper Cobra Labs
- CLA + Carnitine BPI Sports
- Lipo 6 Black Hers Nutrex
- NAC Hitech
- Oxacut Graz Chemical
- Ultra Omega-3 Fish Oil Now
- L-Theanine Now
- Ashwagandha + L Teanina Pure Supps
- Magnesium Citrate Now
- Magnesium Citrate Horbaach
- Magnesium Citrate Naturebell
- Magnesium Citrate Solgar
- Vitamin D3 + K2 Naturebell
- B Complex Vitamin Naturebell
- Zinc Picolinate Naturebell
- Vitamin D3 + K2 Microingredients
- Magtein Magnesium L-Threonate Now
- GABA Now
- Glucosamine Chondroitin Carlyle
- Digestive Enzymes Naturebell
- Max Potency D3 Carlyle
- Clembuterol RX
- Clenbunal
- Cardarine Sarms Enhanced Athlete
- Clembuterol Wescott
- Andarine Enhanced Athlete
- Ibutamoren Growth Hormone – MK677 – Enhanced Athlete
- Testosterone Cypionate Wescott
- Trenbolone Acetate Wescott
- Testosterone Sustanon Wescott
- Ibutamoren MK 677 RX
- YK 11 RX
- Ligandrol – LGD 4033 RX Enhanced Athlete
- Anavar SARMS Wescott
- Panax Ginseng + Ginkgo Biloba Noomost
- DHT Advanced Hair Formula Horbäach
- DIM Complex Ulti-Dim
- Advance DIM Horbaach
- Myo-Inositol & D-Chiro Inositol Carlyle
- Choline Inositol Solgar
- Neuro-Mag Life Extension
- C-500 Swanson
- NAC Swanson
- Magnesium Glycinate NewRhythm
- Choline Inositol Horbaach
- Constipend NaturalSlim
- Stress Defender NaturalSlim
- ZMA Now Sports
- Magnesium Bisglycinate Carlyle
- Ashwagandha Horbaach
- Buffered Magnesium Glycinate Carlyle
- Relaxslim Natural Slim
- Super Reds Superfood
- Calostrum InstaSkincare
- Vitamina D-3 Now
- Magnesium Glycinate Now
- Ashwagandha Now
- Women's Multivitamin Aventus Jousfit
- High Absorption Magnesium Glycinate Horbaach
- Animal Daily Greens
- Animal Flex
- Animal Pak
- Platinium Multivitamin Muscletech
- ZMA MET-Rx
- Opti Men Optimum Nutrition
- Opti Women Optimum Nutrition
- Animal PM
El Invima reiteró que la ciudadanía debe abstenerse de comprar cualquiera de estos productos y verificar siempre que los suplementos dietarios cuenten con un registro sanitario vigente antes de consumirlos.
Además, recomendó suspender de inmediato el uso de cualquiera de los artículos incluidos en las alertas y reportar cualquier evento adverso a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.