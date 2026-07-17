Invima amplió la alerta sanitaria por suplementos fraudulentos: ya son más de 120 productos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) amplió la alerta sanitaria sobre suplementos dietarios fraudulentos con la expedición de las alertas 206, 207 y 211 de 2026, mediante las cuales agregó nuevos productos a la lista de artículos comercializados sin registro sanitario a través de una misma página web (nutritmuscle.com).

Con estas nuevas advertencias, el consolidado supera el centenar de productos señalados por la autoridad sanitaria.

Las nuevas alertas mantienen la misma advertencia realizada por el Invima en comunicados anteriores: los productos son promocionados y distribuidos como suplementos dietarios —y en algunos casos, como productos con supuestos efectos hormonales— sin contar con las autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa colombiana.

En consecuencia, no han sido evaluados en calidad, seguridad o eficacia, por lo que representan un riesgo para los consumidores.

¿Qué nuevos productos añadió el Invima a la alerta sanitaria?

Entre los nuevos productos incorporados aparecen suplementos para control de peso, vitaminas, minerales, potenciadores hormonales, aminoácidos, complejos nutricionales y productos para rendimiento deportivo.

Con estas incorporaciones, la lista consolidada del Invima ya supera los 120 productos distribuidos a través del mismo canal de venta, los cuales, según la entidad, no cuentan con registro sanitario vigente y no ofrecen garantías sobre su contenido, fabricación, almacenamiento o transporte.

FOTO: Invima

Lista completa de productos incluidos en las alertas del Invima

Hasta el momento, las alertas sanitarias emitidas por el Invima incluyen los siguientes productos:

EAA+ Aminoacidos Muscletech

EAA+ Hydration Nutrex

BCAA 6000 Recovery Nutrex

BEST BCAA BPI Sports

Carnivor Beef Aminos MuscleMeds

Amino Energy On

Collagen Building Sunwarrior

Multi Collagen Now

Marin Collagen Vital Proteins

Collagen Peptides Aventus Jousfit

Multi Collagen Microingredients

Creatine Monohydrate Dymatize

Creatine Monohydrate Insane Labz

Creatine Iron Nutrition

Creatine Monohydrate Nutrex

Platinum Creatine Monohydrate Muscletech

100% Creatine Muscletech

Creatine Monohydrate

Creatine Time Vitanas

Celltech Creatine Muscletech

Glutamine Fast Vitanas

Resveratrol Solgar

NAD+ Nicotinamide Riboside + Resveratrol Bakakoul

Resveratrol Naturebell

Resveratrol Complex Piping Rock 1800mg

Advance Omega-3 & Efas Animal

Fish Oil Kirkland

Omega-3 Now

Psychotic Insane Labz

L-Arginine Now

Booty Pump Aventus Jousfit

Venom Inferno Dragon Pharma

Psychotic Fruit Punch Insane Labz

CLA 1000 Nutrex

Pre Workout Pump

Vapor X5 Muscletech

Testrol Original Gat Sports

Testrol Fire Gold Gat Sport

Animal TNT+

Muscle Builder Muscletech

Advance Test Animal

Blueox Enhanced Athlete

Animal Stak

Alpha Test MuscleTech

Monster Test Maxx

Animal M-Stak

100% Mass Gainer Muscletech

Super Mass Gainer Dymatize

Carnivor Mass MuscleMeds

Nitrotech Whey Protein Muscletech

Bliss Sascha Fitness

Noctiburn NaturalSlim

Lipocore Advanced Elitepharma

Lipo 6 Black Nutrex

Fat Burner Aventus Jousfit

Yohimbine Hi Tech

Apple Cider Vinegar Horbaach

Lipo 6 Black Intense Nutrex

Slin Enhanced Athlete

Lipo 6 Black Hardcore Nutrex

B4 BPI Sports

Lipo 6 Black Ultra Nutrex

Hydroxycut Elite Hardcore Muscletech

The Ripper Cobra Labs

CLA + Carnitine BPI Sports

Lipo 6 Black Hers Nutrex

NAC Hitech

Oxacut Graz Chemical

Ultra Omega-3 Fish Oil Now

L-Theanine Now

Ashwagandha + L Teanina Pure Supps

Magnesium Citrate Now

Magnesium Citrate Horbaach

Magnesium Citrate Naturebell

Magnesium Citrate Solgar

Vitamin D3 + K2 Naturebell

B Complex Vitamin Naturebell

Zinc Picolinate Naturebell

Vitamin D3 + K2 Microingredients

Magtein Magnesium L-Threonate Now

GABA Now

Glucosamine Chondroitin Carlyle

Digestive Enzymes Naturebell

Max Potency D3 Carlyle

Clembuterol RX

Clenbunal

Cardarine Sarms Enhanced Athlete

Clembuterol Wescott

Andarine Enhanced Athlete

Ibutamoren Growth Hormone – MK677 – Enhanced Athlete

Testosterone Cypionate Wescott

Trenbolone Acetate Wescott

Testosterone Sustanon Wescott

Ibutamoren MK 677 RX

YK 11 RX

Ligandrol – LGD 4033 RX Enhanced Athlete

Anavar SARMS Wescott

Panax Ginseng + Ginkgo Biloba Noomost

DHT Advanced Hair Formula Horbäach

DIM Complex Ulti-Dim

Advance DIM Horbaach

Myo-Inositol & D-Chiro Inositol Carlyle

Choline Inositol Solgar

Neuro-Mag Life Extension

C-500 Swanson

NAC Swanson

Magnesium Glycinate NewRhythm

Choline Inositol Horbaach

Constipend NaturalSlim

Stress Defender NaturalSlim

ZMA Now Sports

Magnesium Bisglycinate Carlyle

Ashwagandha Horbaach

Buffered Magnesium Glycinate Carlyle

Relaxslim Natural Slim

Super Reds Superfood

Calostrum InstaSkincare

Vitamina D-3 Now

Magnesium Glycinate Now

Ashwagandha Now

Women's Multivitamin Aventus Jousfit

High Absorption Magnesium Glycinate Horbaach

Animal Daily Greens

Animal Flex

Animal Pak

Platinium Multivitamin Muscletech

ZMA MET-Rx

Opti Men Optimum Nutrition

Opti Women Optimum Nutrition

Animal PM

El Invima reiteró que la ciudadanía debe abstenerse de comprar cualquiera de estos productos y verificar siempre que los suplementos dietarios cuenten con un registro sanitario vigente antes de consumirlos.

Además, recomendó suspender de inmediato el uso de cualquiera de los artículos incluidos en las alertas y reportar cualquier evento adverso a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.