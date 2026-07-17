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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de julio de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 17 de julio de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de julio de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

julio 17 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Medellín realizó este viernes 17 de julio de 2026 un nuevo sorteo, uno de los más esperados por miles de colombianos que cada semana prueban su suerte con la ilusión de quedarse con el premio mayor o alguno de los premios secos que entrega esta tradicional lotería.

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Si compró un billete o una fracción, aquí puede consultar el resultado del último sorteo. Recuerde verificar cuidadosamente el número y la serie, ya que ambos deben coincidir para reclamar el premio correspondiente.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 17 de julio de 2026

Premio mayor

  • Número: 9864
  • Serie: 393.
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Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entrega varios premios secos de diferentes cuantías, lo que incrementa las posibilidades de que los jugadores obtengan un incentivo económico.

Se recomienda revisar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el billete en buen estado en caso de resultar ganador.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Medellín?

Si el número de su billete fue el ganador, deberá presentar el documento original y en buen estado para iniciar el proceso de reclamación del premio. Si adquirió una fracción, recibirá el valor correspondiente a la parte jugada.

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en distribuidores autorizados, mientras que los montos más altos deben reclamarse directamente ante la Lotería de Medellín, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad.

La Lotería de Medellín realiza sus sorteos todos los viernes y parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.

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