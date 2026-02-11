Boom de conciertos en Colombia: fanáticos ahora viajan y compran con meses de anticipación

Descubra cómo cambiaron los hábitos de consumo, qué ciudades están emergiendo como nuevos escenarios y la imperdible agenda de conciertos confirmados para 2026 que ya está moviendo la taquilla nacional.

El entretenimiento en vivo en Colombia ha madurado. Ya no se trata solo de asistir a un evento, sino de vivir una experiencia completa que requiere estrategia y presupuesto. Según el más reciente reporte de TaquillaLive, el 2025 marcó un punto de inflexión: el consumidor impulsivo ha dado paso a un fanático planificador, selectivo y dispuesto a cruzar el país para ver a sus artistas favoritos.

El fin de la compra impulsiva: la planificación manda

El dato es contundente: durante el último año, tres de cada cuatro boletas (75 %) se compraron con más de un mes de anticipación. Esta cifra, extraída de un volumen de más de 600.000 entradas vendidas, demuestra que los colombianos están gestionando su economía personal con mayor rigor para no perderse el ocio.

Esta anticipación no es casualidad. Responde a una oferta cada vez más competitiva donde el 50 % de los eventos lograron el codiciado 'Sold Out'. Para el asistente promedio, la ecuación es clara: o se compra temprano, o se pierde la experiencia.

Reggaetón, electrónica y comedia: los reyes de la taquilla

Aunque la oferta es amplia, los datos señalan ganadores indiscutibles en la preferencia nacional. Los festivales de un solo día y los espectáculos masivos lideraron la demanda, con el reggaetón y la música electrónica a la cabeza.

Sin embargo, hubo una sorpresa en el análisis: la comedia. Este formato ha demostrado un crecimiento explosivo, con espectáculos que agotaron boletería el mismo día de su lanzamiento. Esto sugiere que el público no solo busca música, sino experiencias de entretenimiento diversas que ofrezcan desconexión y catarsis.

Descentralización de los escenarios: más allá de Bogotá

Si bien el eje Bogotá - Medellín - Cali sigue siendo el motor de la industria, el mapa de calor de los eventos se está expandiendo.

El consumo cultural sigue expandiéndose hacia nuevos territorios y el público está dispuesto a asistir a espectáculos fuera de las grandes capitales

señala el informe.

Ciudades intermedias como Ibagué, Duitama, Manizales y Neiva ganaron protagonismo en 2025. Este fenómeno de "turismo de conciertos" dinamiza las economías locales, ya que los fanáticos no solo invierten en la boleta, sino en transporte, hospedaje y alimentación en estas nuevas plazas.

Agenda de conciertos 2026: Los imperdibles del primer semestre

La tendencia de planificación para este 2026 ya se siente con una cartelera robusta. Si está organizando su calendario y presupuesto, tome nota de los eventos confirmados que prometen llenar aforos:

En Bogotá:

RÜFÜS DU SOL: 6 de marzo.

Julión Álvarez y su Norteño Banda: 17 de abril.

Korn: 2 de mayo (Uno de los regresos más esperados del nu-metal).

En Medellín:

Miguel Bosé: 14 de marzo.

Sebastián Yatra: 26 de abril.

Mon Laferte: 9 de mayo.

Fito Páez: 9 de junio.

Oskar Fajardo, gerente general de TaquillaLive, concluye que estamos ante un consumidor más informado que valora las propuestas claras. Para la industria, el reto en 2026 será mantener el nivel de experiencias de alto impacto que justifiquen la inversión anticipada de los colombianos.