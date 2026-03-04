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El 80% de extranjeros inadmitidos por explotación sexual en Colombia son estadounidenses

Ya son 29 los extranjeros inadmitidos en el aeropuerto José María Córdoba por conductas asociadas a este delito.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
08:20 p. m.
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En plena Semana Santa, cuando el turismo hacia Medellín registra un aumento significativo, las autoridades migratorias encendieron las alarmas por un fenómeno que preocupa: el ingreso de viajeros con fines de explotación sexual.

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Migración Colombia informó que en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba se inadmitió a un ciudadano estadounidense proveniente de Panamá, luego de que los oficiales detectaran que su verdadero propósito no era el turismo, sino la explotación sexual infantil. La revisión voluntaria de su equipaje confirmó las sospechas iniciales.

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Cifras que generan preocupación

Con este caso ya son 29 los extranjeros inadmitidos en el aeropuerto José María Córdoba por conductas asociadas a este delito. A nivel nacional la cifra se acerca a los 40, y más del 80% de los casos corresponden a ciudadanos estadounidenses.

Migración Colombia señaló que este fenómeno, inicialmente detectado en Medellín, se ha extendido a otros puestos de control migratorio, con viajeros que utilizan el Aeropuerto El Dorado en Bogotá como escala para llegar a la capital antioqueña.

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Controles reforzados para proteger a menores

Las autoridades anunciaron que intensificarán los controles en los principales aeropuertos del país con el objetivo de cerrarles el paso a quienes pretenden convertir el turismo en un delito y proteger a las poblaciones más vulnerables.

“Este es un compromiso firme del Estado colombiano para prevenir y cerrar el paso a cualquier persona que represente una amenaza para nuestros niños, niñas y adolescentes”, enfatizó Migración Colombia.

Hace apenas unas semanas, diez extranjeros —entre ellos nueve estadounidenses y un ciudadano de Anguila— también fueron inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro por el mismo motivo.

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