Minnesota United se pronunció sobre la salud de James Rodríguez

El estado de salud de James Rodríguez continúa generando preocupación entre los hinchas, luego de que Minnesota United confirmara que el jugador seguirá en proceso de recuperación y no estará disponible para el partido ante LA Galaxy.

El club estadounidense entregó detalles sobre su evolución, tras el episodio médico que obligó incluso a su hospitalización.

El volante colombiano sufrió un cuadro de deshidratación tras el amistoso frente a Francia, lo que derivó en una atención médica de mayor complejidad. Desde entonces, su evolución ha sido monitoreada de forma conjunta por los cuerpos médicos del club y de la selección.

¿Qué se sabe del estado de salud de James Rodríguez?

Según la información oficial, James Rodríguez fue hospitalizado por una afección médica de origen no deportivo, relacionada con una deshidratación severa.

Aunque ya recibió el alta médica el pasado miércoles 1 de abril, el jugador continúa su recuperación en casa bajo estricta supervisión médica.

El seguimiento no solo lo realiza el Minnesota United, sino también el equipo médico de la Selección Colombia, lo que refleja la importancia del futbolista en ambos frentes.

Adicionalmente, reportes de la prensa estadounidense señalaron que los médicos de Minnesota United revisaron el historial clínico del jugador, calificándolo como “grave”, lo que incrementó la preocupación sobre su condición física.

Sin embargo, desde el entorno del equipo se ha insistido en que el proceso evoluciona de manera controlada.

RELACIONADO Luis Díaz mandó mensaje a todos sus compañeros de selección y contradijo a Lorenzo

Las deshidrataciones severas, aunque poco frecuentes en el fútbol profesional, pueden requerir hospitalización y reposo prolongado. Especialistas en medicina deportiva advierten que la recuperación completa es clave para evitar recaídas, especialmente en calendarios de alta exigencia.

James Rodríguez no jugará ante LA Galaxy

El propio entrenador de Minnesota United, Cameron Knowles, confirmó en rueda de prensa que el jugador será evaluado día a día y que su regreso dependerá exclusivamente de las recomendaciones médicas.

Su situación se evalúa día a día siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo médico. A medida que vaya mejorando, lo incorporaremos en la medida de lo posible, explicó el técnico.

La decisión responde a una medida preventiva, priorizando su recuperación total antes de regresar a la competencia.

Para Minnesota United, la ausencia del colombiano representa un reto en lo deportivo, considerando su peso en la generación de juego y liderazgo en el mediocampo. No obstante, el club ha optado por manejar el caso con cautela, evitando riesgos innecesarios.

RELACIONADO Marino Hinestroza no responde en Vasco y la prensa brasileña lo señala

En el panorama general, la evolución de James Rodríguez será determinante no solo para su equipo en la MLS, sino también para futuras convocatorias de la Selección Colombia, donde sigue siendo uno de los referentes.

Por ahora, el foco está en su recuperación. El mensaje desde Minnesota es claro: no habrá apresuramientos y el regreso del colombiano se dará únicamente cuando esté en condiciones óptimas.