Amplían importante subsidio a trabajadores en Colombia que ganen este salario: tome nota

En días recientes, la Corte Constitucional de Colombia anunció la ampliación del acceso al subsidio familiar en dinero (cuota monetaria) para los trabajadores que devenguen hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Hasta ahora, existían interpretaciones restrictivas que imponían topes de ingresos inferiores o condiciones más rigurosas cuando el beneficiario del subsidio era el cónyuge o compañero permanente dedicado a labores de cuidado.

El tribunal concluyó que imponer barreras de acceso basadas en niveles de ingresos más bajos que los establecidos para otros dependientes (como hijos o padres) vulneraba el derecho a la igualdad. La Corte enfatizó que el propósito fundamental de este subsidio es mitigar la carga económica de los hogares donde un integrante debe dedicar su tiempo de manera exclusiva al cuidado de personas dependientes o a la administración del hogar sin recibir remuneración.

¿Quiénes pueden reclamar el subsidio ahora?

Trabajadores afiliados: Deben estar vinculados a una Caja de Compensación Familiar.

Rango salarial: El ingreso mensual del trabajador no debe superar los 4 SMMLV.

Condición del dependiente: El cónyuge o compañero permanente debe realizar labores de cuidado no remuneradas o encontrarse en condición de dependencia por discapacidad o enfermedad.

Convivencia: Se debe demostrar el vínculo y la labor de cuidado efectiva dentro del domicilio.

Las Cajas de Compensación Familiar deberán ajustar sus procesos de validación de manera inmediata para integrar este nuevo universo de beneficiarios.

Se estima que esta medida beneficiará a miles de trabajadores que, a pesar de estar en el rango de ingresos medios, enfrentan desafíos económicos significativos debido a las responsabilidades de cuidado en sus hogares.