Colombianos podrán renovar su pasaporte sin cita previa y con descuento: tome nota

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que desde el lunes 6 hasta el 30 de abril, habrá jornadas extendidas sin cita previa en varios consulados para agilizar con la expedición o renovación de pasaportes.

Las jornadas extendidas aplicarán en Estados Unidos (Nueva York, Newark, Miami y Orlando), España (Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao) y Chile (Santiago). Será de lunes a sábado entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Descuento por haber votado el 8 de marzo

De acuerdo con lo indicado por la Cancillería, la estrategia busca darles flexibilidad a los colombianos que, por causas laborales o personales, no pueden realizar los trámites en los horarios habituales.

Los interesados deberán acudir a las sedes de los consulados con su cédula. En caso de que sea menor de edad, se requiere una copia auténtica del registro civil de nacimiento con espacio de notas recíprocas; y debe atender la diligencia con su mamá o papá.

De ser necesario, los funcionarios podrán pedir otros documentos en aras de verificar la cadena de nacionalidad.

Un dato no menor es que los colombianos también podrán aplicar al 10% de descuento. Esto, siempre y cuando presenten el certificado con el que certifiquen que acudieron a las urnas el pasado domingo 8 de marzo, cuando se desarrollaron las elecciones al Congreso.

¿Cuáles son las direcciones de los consulados?

Nueva York: 10 East 46th Street, New York, NY 10017.

El 11 de abril será exclusivo para el pasaporte, el 25 de abril el consulado estará en La Espiguita Soccer Academy, Long Island.

Newark: 550 Broad Street, Piso 3, Newark, NJ 07102.

Los martes serán atendidos únicamente adultos mayores de 60 años, así como los jueves de Pensilvania. El sábado 11 de abril la jornada será de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., el 18 de abril se realizará la jornada en Elizabeth, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Miami: 280 Arago n Avenue, Coral Gables, FL 33134.

Los días 11 y 18 de abril será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; y el sábado 25 será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Orlando: 5850 T.G. Lee Blvd, Suite 260, Orlando, FL 32822.

Madrid: calle de los Madrazo 8, CP 28014 (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Valencia: Plaza Tetuán No. 8, Planta 2 y 3, CP 46003.

Los días 8, 9, 10, 22 y 23 habrá jornada especial en la Casa de Diversidad. También estarán disponibles los consulados móviles en Torrente (20 y 21 de abril de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.), Cullera (24 de abril, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) y Calpe (25 y 27 de abril, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.).

Barcelona: Pau Claris No. 102, 1º 1ª, 08009 (desde el 7 hasta el 29 de abril).

Los sábados 11, 18 y 25 de abril habrá atención de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. También estará el consulado móvil en Tarragona y el 30 de abril en Girona, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Bilbao: Calle Alameda de Urquijo 2, 6ª Planta, CP 48008.

Santiago de Chile: Andre s Bello 2211, Oficina 103, Providencia

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00 p.m. a 5:00 p.m., y los sábados será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.