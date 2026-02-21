Motociclistas afrontarán dura multa por no portar este elemento en su vehículo: agentes advierten

Circular por las calles sin espejos retrovisores en una motocicleta es una práctica más común de lo que debería, a menudo justificada por una estética "limpia" o personalizada. Sin embargo, lo que muchos conductores consideran un detalle visual opcional es, ante los ojos de la ley y la física, un elemento de seguridad activa vital.

En Colombia, no contar con estos elementos o llevarlos en mal estado no solo pone en riesgo su integridad, sino que conlleva sanciones económicas considerables.

El costo de la infracción en 2026

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir una motocicleta sin observar las normas establecidas —lo que incluye el porte y uso correcto de los espejos retrovisores— se clasifica bajo la infracción C.24.

Para este año 2026, tras los ajustes anuales basados en la Unidad de Valor Básico (UVB) o el salario mínimo (según la normativa vigente), la multa por no llevar espejos retrovisores equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esto se traduce en una sanción que ronda los $740.000 pesos, dependiendo del ajuste exacto decretado para el año en curso.

Además del golpe al bolsillo, esta infracción puede acarrear la inmovilización del vehículo si el agente de tránsito considera que la falta de este elemento impide la conducción segura hacia un centro de servicios, sumando costos de grúa y patios que pueden elevar la cuenta total por encima del millón de pesos.

La función de los espejos va mucho más allá de cumplir con un requisito legal. Son, literalmente, los ojos del motociclista en la parte posterior.