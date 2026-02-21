CANAL RCN
Economía

Motociclistas afrontarán dura multa por no portar este elemento en su vehículo: agentes advierten

Estos elementos deben ir si o si en la moto.

Motos-Colombia-ventas-2025
Foto: Camila Díaz - Sistema Integrado Digital RCN Radio

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
06:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Circular por las calles sin espejos retrovisores en una motocicleta es una práctica más común de lo que debería, a menudo justificada por una estética "limpia" o personalizada. Sin embargo, lo que muchos conductores consideran un detalle visual opcional es, ante los ojos de la ley y la física, un elemento de seguridad activa vital.

En Colombia, no contar con estos elementos o llevarlos en mal estado no solo pone en riesgo su integridad, sino que conlleva sanciones económicas considerables.

El costo de la infracción en 2026

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir una motocicleta sin observar las normas establecidas —lo que incluye el porte y uso correcto de los espejos retrovisores— se clasifica bajo la infracción C.24.

Para este año 2026, tras los ajustes anuales basados en la Unidad de Valor Básico (UVB) o el salario mínimo (según la normativa vigente), la multa por no llevar espejos retrovisores equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esto se traduce en una sanción que ronda los $740.000 pesos, dependiendo del ajuste exacto decretado para el año en curso.

Además del golpe al bolsillo, esta infracción puede acarrear la inmovilización del vehículo si el agente de tránsito considera que la falta de este elemento impide la conducción segura hacia un centro de servicios, sumando costos de grúa y patios que pueden elevar la cuenta total por encima del millón de pesos.

La función de los espejos va mucho más allá de cumplir con un requisito legal. Son, literalmente, los ojos del motociclista en la parte posterior.

  • Eliminación de puntos ciegos: Un motociclista tiene un ángulo de visión frontal limitado. Los espejos permiten ampliar ese campo visual casi a los 360 grados sin necesidad de girar la cabeza bruscamente, lo que causaría una pérdida de atención en el camino frente a él.
  • Anticipación en maniobras: Cambiar de carril, adelantar o incluso frenar de emergencia requiere saber qué viene detrás. Sin espejos, un cambio de carril se convierte en una ruleta rusa.
  • Seguridad Activa: En el ecosistema vial, las motos son los vehículos más vulnerables. Los retrovisores permiten detectar conductores distraídos o vehículos a alta velocidad que se aproximan, permitiendo al motociclista realizar maniobras evasivas a tiempo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026

Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá todavía no arranca y ya impulsa ganancias en zonas cercanas

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy viernes 20 de febrero de 2026

Otras Noticias

Artistas

Murió querido periodista: tenía 68 años

Su hermana se despidió de él con un conmovedor mensaje.

Cartagena

“Mamá azul” inició su emprendimiento en pandemia y hoy ayuda a que otros negocies brillen en Cartagena

En medio de la adversidad, ha encontrado la manera de salir adelante y ayudar a otras familias con sus conocimientos.

Luis Suárez

VIDEO: Luis Suárez anotó un verdadero GOLAZO que se está elogiando en todo Portugal

Artistas

Ella es Julia Craig, el amor de la vida de Willie Colón: lo salvó en un accidente

EPS

Nueva EPS respondió tras la orden de arresto contra su agente interventor y gerente regional por desacato