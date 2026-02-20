Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy viernes 20 de febrero de 2026

El calendario avanzó y, con él, también se renovó esa emoción que muchos reservan para el final del día: comprobar si la suerte tocó a la puerta.

El Super Astro Luna de este 20 de febrero de 2026 volvió a reunir la atención de quienes siguen fielmente este sorteo, ya sea por tradición, por entretenimiento o por la esperanza de acertar la combinación perfecta.

Cada jornada trae consigo nuevas jugadas, números que se repiten por costumbre y signos elegidos por intuición. Por eso, en distintas ciudades y municipios del país, los apostadores guardaron sus tiquetes con la ilusión intacta hasta que llegó el momento definitivo.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en el Super Astro Luna de este 20 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 20 de febrero de 2026

Las balotas se pusieron en movimiento a las 10:50 de la noche y, después de unos segundos, la presentadora del sorteo anunció la siguiente combinación ganadora para el Super Astro Luna:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Con el resultado sobre la mesa, empezó la revisión cuidadosa de cada cifra. Algunos lo hicieron en silencio y otros compartieron el momento con familiares o amigos.

El atractivo del Super Astro Luna radica en su dinámica clara: elegir un número de cuatro dígitos y uno o los doce signos zodiacales. Esta combinación ha logrado mantener el interés de los jugadores durante años, convirtiéndose en uno de los sorteos más seguidos dentro del mundo del chance en Colombia.

Estos son los premios que se entregan en el Super Astro Luna

El Super Astro Luna premia a los apostadores que aciertan alguno de estos tres escenarios: