El Metro de Bogotá todavía no arranca y ya impulsa ganancias en zonas cercanas

Un estudio de BogoTank, la alianza de investigación aplicada entre la Universidad de los Andes y ProBogotá Región, reveló cuánto se ha valorizado el suelo en Bogotá desde el inicio de las obras del Metro de Bogotá.

La investigación fue desarrollada por académicos de la Universidad de los Andes y publicada con el respaldo del Lincoln Institute of Land Policy. El estudio analiza el comportamiento del valor comercial del suelo residencial en áreas cercanas a las estaciones de la Primera y Segunda Línea del Metro, utilizando información catastral oficial y métodos econométricos avanzados, como emparejamiento espacial y modelos de regresión para aislar el efecto específico de la infraestructura.

Impacto en la primera y segunda línea del Metro

En la primera línea del Metro durante la fase de anuncio y estructuración del proyecto en 2019, los predios ubicados a menos de 800 metros de las estaciones registraron un incremento promedio del 11,7 % en el valor del suelo. Posteriormente, en la fase de construcción en 2023, el efecto positivo se mantiene con una valorización promedio del 8,8 %.

En cuanto a la segunda línea, pese a que aún no se ha adjudicado el contrato, las áreas cercanas a las futuras estaciones ya presentan una valorización proyectada del 11,8 %. Este aumento se asocia a los efectos de expectativa y a la certeza progresiva del proyecto.

Los investigadores compararon manzanas cercanas a las líneas del Metro con otras de características urbanas similares en el resto de la ciudad, lo que permitió estimar con precisión el impacto atribuible exclusivamente a la infraestructura de transporte masivo.

Según Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, “el valor del suelo aumentó 11,7 % con el anuncio y subió otro 8,8 % con el avance de la obra”.