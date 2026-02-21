CANAL RCN
Murió querido periodista: tenía 68 años

Su hermana se despidió de él con un conmovedor mensaje.

febrero 21 de 2026
Uno de los periodistas más reconocidos y destacados de México murió el pasado viernes 20 de febrero de 2026.

Juan Francisco Castañeda, que trabajó en el noticiero 'De 1 a 3', en Sistema ECO de Televisa, en la Revista Radical y en el programa 'Esfera Pública', falleció a sus 68 años.

A lo largo de su carrera, Juan Francisco Castañeda se destacó por sus análisis políticos y su experiencia para explicar lo que ocurría en el ámbito internacional. Fue así como estuvo de enviado especial en coyunturas importantes que se presentaron en Madrid, Buenos Aires, Estados Unidos y Cuba.

La noticia de su muerte fue confirmada por Mara Patricia Castañeda, su hermana que también es una reconocida periodista.

Así se confirmó la muerte de Juan Francisco Castañeda, el reconocido periodista de México

Mara Patricia Castañeda, la hermana del periodista Juan Francisco Castañeda, indicó que siempre lo tendrá presente en su corazón y exaltó su calidad humana.

"Hoy nos despedimos de ti, hermano querido. Gracias por tanto amor, por tu guía y por estar siempre a nuestro lado. Te vamos a extrañar todos los días de nuestras vidas. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. Descansa en paz", comenzó escribiendo.

"Gracias a todos sus amigos y a todas las personas que lo amaron y lo respetaron. Abrazamos con todo nuestro amor a su hijo y a su niña. Seguimos honrando su vida", se agregó.

Joaquín López-Dóriga, su colega, también emitió un sentido mensaje tras la muerte del periodista Juan Francisco Castañeda

Tras el mensaje de su hermana, el periodista Joaquín López-Dóriga le envió un mensaje de condolencias a los seres queridos de Juan Francisco Castañeda.

"Lamento informar la muerte de mi compañero reportero, Juan Francisco Castañeda. Mi pésame a sus hijos, a Mara, a Mirna y a toda su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz", indicó.

