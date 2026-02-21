CANAL RCN
Ella es Julia Craig, el amor de la vida de Willie Colón: lo salvó en un accidente

Willie Colón y su pareja permanecieron juntos durante más de 50 años.

Foto: AFP.

febrero 21 de 2026
04:46 p. m.
El entorno de la salsa y la música en general se encuentra de luto tras la muerte de Willie Colón.

Este legendario cantautor y trombonista partió de este plano terrenal en paz y rodeado de su familia, según se informó en un comunicado oficial.

"Han sido testigos": este fue el último mensaje de Willie Colón en redes sociales

Willie Colón compartió su vida con su esposa durante más de 50 años y conformó una familia unida y llena de amor junto a ella.

Pero, ¿quién fue esa mujer que lo apoyó incondicionalmente? Entérese aquí en Noticias RCN.

Ella es Julia Craig, la esposa de Willie Colón

Willie Colón se enamoró de Julia Craig, una mujer de origen irlandés, y no solo la conquistó, sino que ella fue su mejor amiga año tras año y la mamá de sus cuatro hijos: William, Alejandro, Patrick y Adam.

Julia Craig siempre se caracterizó por ser una mujer muy reservada y estar alejada del foco mediático. Sin embargo, fue fundamental para el éxito de su esposo y la solidez de su familia.

Además, en el 2021, juntos tuvieron un grave accidente de tránsito mientras que conducían una casa rodante en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Esa vez, Willie Colón sufrió una conmoción cerebral, se abrió la cabeza y Julia Craig, a pesar de también estar golpeada, encontró un paño y le hizo presión para detener el sangrado.

De hecho, el mismo artista manifestó que ella fue la que le salvó la vida hasta que llegaron los funcionarios de primeros auxilios.

Este fue el mensaje del Grupo Niche tras la muerte de Willie Colón

El Grupo Niche lamentó profundamente el deceso de Willie Colón y exaltó su trayectoria.

¿Por qué habían hospitalizado a Willie Colón horas antes de su fallecimiento?

"Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura. Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre", escribieron.

"Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave. Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna", concluyeron.

 

