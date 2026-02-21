CANAL RCN
VIDEO: Luis Suárez anotó un verdadero GOLAZO que se está elogiando en todo Portugal

El delantero de la Selección Colombia celebró el tercer gol de su equipo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
05:50 p. m.
Este 21 de febrero, el Sporting Lisboa de Luis Suárez jugó en condición de visitante, vs. Moreirense, y ganó 0-3.

El delantero colombiano fue titular, estuvo en el terreno de juego durante 78 minutos y anotó un nuevo golazo del que se está hablando en todo Portugal.

Su anotación llegó al minuto 75, mientras que las otras dos celebraciones fueron de Francisco Trincao a los 52 y Geny Catamo a los 56.

En video: este fue el golazo que Luis Suárez anotó en la Primeira Liga de Portugal, vs. Moreirense

Sobre el minuto 75 del partido vs. Moreirense, el Sporting Lisboa tuvo un tiro de esquina y lo aprovechó para sentenciar el marcador.

Luis Guilherme levantó el balón con su pie izquierdo, encontró solo a Luis Suárez en el segundo palo y el delantero colombiano lo recepcionó con la derecha, lo dejó picando y realizó una volea espectacular para festejar el 0-3.

Este es el video del golazo que hizo Luis Suárez y que ha maravillado a los fanáticos del fútbol en Portugal:

Los números de Luis Suárez con el Sporting Lisboa

En la temporada 25/26, Luis Javier Suárez ha disputado 2.852 minutos en 36 partidos con el Sporting Lisboa.

Es así como en ese lapso ha anotado 27 goles y realizado seis asistencias.

De sus goles, 20 han sido en Liga de Portugal, cuatro por Champions League, uno por la Copa de Portugal y otro en la Allianz Cup.

El colombiano volverá a tener actividad con el Sporting Lisboa el próximo viernes 27 de febrero, a las 3:45 de la tarde, en el partido vs. Estoril.

Además, en estos momentos, el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez es segundo de la Primeira Liga de Portugal con 58 puntos, uno menos que el Porto, que es el líder y tiene un partido menos.

 

