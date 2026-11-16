CANAL RCN
Economía

Esto es lo que cuesta tener un hijo en Colombia según cifras en 2026

De acuerdo con un estudio revelado por la Universidad EAN estos son los gastos asociados al crecimiento de un menor en Colombia.

Diseñado por Magnific

Noticias RCN

noviembre 16 de 2026
07:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tener un hijo en el país es mucho más que una experiencia de amor y alegría; representa también un proyecto financiero de gran envergadura a largo plazo.

En el marco de la celebración del Mes de los Niños, diversas entidades como Coasmedas han puesto sobre la mesa un debate crucial para los hogares colombianos: ¿estamos realmente preparados económicamente para asumir los costos de la crianza y la educación de nuestros hijos?

Dan a conocer nueva cifra que aterrizaría a trabajadores sobre el salario mínimo para 2027: así podría quedar
RELACIONADO

Dan a conocer nueva cifra que aterrizaría a trabajadores sobre el salario mínimo para 2027: así podría quedar

De acuerdo con un estudio revelado por la Universidad EAN, los gastos asociados al crecimiento de un menor en Colombia pueden oscilar de manera impresionante entre los $1.700 millones y los $2.200 millones desde el nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad.

Esta cifra varía sustancialmente dependiendo de las condiciones socioeconómicas particulares de cada hogar, así como de las decisiones de consumo diarias. Es importante destacar que este monto no incluye necesariamente los costos posteriores que implica la educación universitaria o superior.

Las etapas del gasto: De la alimentación a la universidad

Desde el primer día de vida, las necesidades de un niño transforman drásticamente el presupuesto familiar. En las primeras etapas, rubros como la alimentación, la salud, la vestimenta y el sostenimiento general exigen un flujo constante de recursos.

A medida que el menor crece, las demandas económicas evolucionan. La educación básica, las actividades extracurriculares y la salud preventiva suman montos significativos año tras año.

Sin embargo, uno de los desafíos más complejos llega con la adolescencia y la educación superior. Pagar una carrera universitaria implica no solo el costo de las matrículas, sino también gastos adicionales como transporte, alimentación especializada, materiales académicos y, en muchos casos, alojamiento si los jóvenes deben trasladarse de ciudad. Esperar hasta el último momento para enfrentar estos pagos suele poner en grave riesgo la estabilidad financiera de la familia.

Frente a este panorama, la recomendación de los expertos y entidades financieras es clara: el futuro económico de los hijos no empieza cuando llega el momento de pagar la universidad, sino con las decisiones que se toman desde la infancia.

Esperar a la adolescencia para comenzar a reunir capital reduce significativamente el tiempo disponible para consolidar una meta tan ambiciosa. En contraste, incorporar el ahorro desde los primeros años de vida permite distribuir los aportes en el tiempo de forma cómoda.

A modo de ejemplo, un ejercicio financiero básico demuestra que una familia que destine la cifra de $100.000 mensuales de forma constante durante 18 años logrará acumular cerca de $21,6 millones únicamente en aportes (sin contar rendimientos ni el impacto de la inflación).

Aunque este monto por sí solo no cubre la totalidad de la crianza o una carrera completa, evidencia cómo la disciplina y la constancia ayudan a construir un colchón financiero sólido para objetivos específicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Educación

Revelan ranking de las mejores universidades de Estados Unidos a nivel mundial: estas son

Cundinamarca

¿Cuánto cuesta casarse en la Catedral de Sal de Zipaquirá? Esto vale un evento bajo tierra

Otras Noticias

Bogotá

Movilidad en Bogotá: habilitan dos carriles de la carrera Séptima frente a la Fundación Santa Fe

Después de 16 semanas de trabajos, entraron en funcionamiento dos carriles en sentido norte-sur entre las calles 119 y 116.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 16 de noviembre de 2026

Este lunes 16 de noviembre, será una oportunidad de reconciliación y claridad sobre decisiones que llevaban tiempo aplazando.

Fútbol Profesional Colombiano

Murió reconocido exfutbolista de Nacional, Millonarios y la Selección Colombia tras sufrir inesperado accidente

Artistas

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado a tiros

Enfermedades

Muertes prematuras por diabetes en Bogotá aumentaron: los hombres son los más afectados