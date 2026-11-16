Esto es lo que cuesta tener un hijo en Colombia según cifras en 2026

Tener un hijo en el país es mucho más que una experiencia de amor y alegría; representa también un proyecto financiero de gran envergadura a largo plazo.

En el marco de la celebración del Mes de los Niños, diversas entidades como Coasmedas han puesto sobre la mesa un debate crucial para los hogares colombianos: ¿estamos realmente preparados económicamente para asumir los costos de la crianza y la educación de nuestros hijos?

De acuerdo con un estudio revelado por la Universidad EAN, los gastos asociados al crecimiento de un menor en Colombia pueden oscilar de manera impresionante entre los $1.700 millones y los $2.200 millones desde el nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad.

Esta cifra varía sustancialmente dependiendo de las condiciones socioeconómicas particulares de cada hogar, así como de las decisiones de consumo diarias. Es importante destacar que este monto no incluye necesariamente los costos posteriores que implica la educación universitaria o superior.

Las etapas del gasto: De la alimentación a la universidad

Desde el primer día de vida, las necesidades de un niño transforman drásticamente el presupuesto familiar. En las primeras etapas, rubros como la alimentación, la salud, la vestimenta y el sostenimiento general exigen un flujo constante de recursos.

A medida que el menor crece, las demandas económicas evolucionan. La educación básica, las actividades extracurriculares y la salud preventiva suman montos significativos año tras año.

Sin embargo, uno de los desafíos más complejos llega con la adolescencia y la educación superior. Pagar una carrera universitaria implica no solo el costo de las matrículas, sino también gastos adicionales como transporte, alimentación especializada, materiales académicos y, en muchos casos, alojamiento si los jóvenes deben trasladarse de ciudad. Esperar hasta el último momento para enfrentar estos pagos suele poner en grave riesgo la estabilidad financiera de la familia.

Frente a este panorama, la recomendación de los expertos y entidades financieras es clara: el futuro económico de los hijos no empieza cuando llega el momento de pagar la universidad, sino con las decisiones que se toman desde la infancia.

Esperar a la adolescencia para comenzar a reunir capital reduce significativamente el tiempo disponible para consolidar una meta tan ambiciosa. En contraste, incorporar el ahorro desde los primeros años de vida permite distribuir los aportes en el tiempo de forma cómoda.

A modo de ejemplo, un ejercicio financiero básico demuestra que una familia que destine la cifra de $100.000 mensuales de forma constante durante 18 años logrará acumular cerca de $21,6 millones únicamente en aportes (sin contar rendimientos ni el impacto de la inflación).

Aunque este monto por sí solo no cubre la totalidad de la crianza o una carrera completa, evidencia cómo la disciplina y la constancia ayudan a construir un colchón financiero sólido para objetivos específicos.