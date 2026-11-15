Muertes prematuras por diabetes en Bogotá aumentaron: los hombres son los más afectados

La diabetes es un grupo de enfermedades que afecta la forma con la que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. Esta es una importante fuente de energía para las células que forman músculos, tejidos y que también son la fuente principal de combustible para el cerebro.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se exalta todos los 14 de noviembre, la Secretaría Distrital de Salud ha invitado a la ciudadanía a priorizar los diagnósticos oportunos ante el aumento de las muertes prematuras en Bogotá por esta enfermedad.

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Casos de diabetes en Colombia y Bogotá

Según el informe del organismo Cuenta de Alto Costo, citado por la Alcaldía de Bogotá, en Colombia viven 2.541.648 personas con diabetes diagnosticada, de las cuales 436.105 residen en Bogotá. Dicha cifra representa el 17,2% del total nacional y ubica a la capital en el primer puesto del país con 4,51 casos por cada 100 habitantes frente a 4,12 a nivel nacional.

Dichas cifras también se revelan en el marco de la alerta epidemiológica correspondiente a las muertes prematuras por esta enfermedad, en personas de 30 a 70 años, en Bogotá.

Según el informe, estas aumentaron un 26% entre 2024 y 2025, pasando de 356 a 450 fallecimientos, y los hombres son los más afectados al concentrar más del 59% de las defunciones.

Riesgos de no controlar la diabetes

Según los expertos, la falta de control genera graves consecuencias ya que en Bogotá hay actualmente 128.510 adultos con diabetes que presentan enfermedad renal crónica. En caso de no realizar seguimiento se puede generar el deterioro progresivo del corazón, el cerebro y la vista.

Dentro de las recomendaciones de la Secretaría de Salud se destaca: acudir a la valoración médica, identificar las señales de alerta, cumplir con los exámenes, medicamentos y adoptar hábitos saludables.