Movilidad en Bogotá: habilitan dos carriles de la carrera Séptima frente a la Fundación Santa Fe

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este viernes 13 de noviembre de 2026 la habilitación del primer tramo del corredor de la carrera Séptima, frente a la Fundación Santa Fe. La intervención corresponde a la calzada occidental, entre las calles 119 y 116, donde finalizaron las obras que se extendieron durante 16 semanas.

Con la apertura de este sector, los vehículos podrán circular por dos carriles de la calzada occidental en sentido norte-sur. Entretanto, se mantienen habilitados otros dos carriles de la calzada oriental para el tránsito en sentido sur-norte. También continúa permitido el giro a la derecha en la calle 116 para los conductores que se desplazan en sentido norte-occidente.

¿Qué obras terminaron en el primer tramo de la carrera Séptima?

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), durante las 16 semanas de intervención se construyeron aproximadamente 300 metros de carriles exclusivos para TransMilenio, calzada mixta y ciclorruta. Los trabajos se realizaron en jornadas diurnas y nocturnas con el propósito de acelerar la ejecución del proyecto.

La intervención también incluyó la adecuación de 2.000 metros cuadrados de espacio público, en los que se instalaron 20 materas con especies vegetales como alcaparros, fucsias, feijoas y mermeladas. A esto se suman 250 metros cuadrados de jardinería para mejorar el entorno urbano frente al centro hospitalario.

Además de las obras visibles, se actualizaron las redes húmedas y secas del sector y se construyó un muro de contención de 106 metros de longitud, con un ancho de 1,65 metros y una altura variable entre 1,52 y 1,78 metros. Esta estructura busca garantizar la estabilidad del terreno y de la nueva infraestructura vial.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que la estrategia de ejecución incluyó la intervención simultánea de redes de servicios públicos, espacio público, ciclorruta y carriles vehiculares. Según explicó, la coordinación entre entidades públicas, contratistas y actores privados permitió cerrar completamente el espacio de trabajo y avanzar en las actividades sin mantener frentes de obra fragmentados.

Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano, destacó que la entrega del primer tramo fue resultado del trabajo conjunto entre la entidad, el contratista, la interventoría, la Fundación Santa Fe y los vecinos del sector. La coordinación con el centro hospitalario permitió organizar los cierres sin impedir el acceso de pacientes y ambulancias a los servicios de salud.

¿Cómo avanzan las obras de la carrera Séptima y el puente de la calle 100?

Mientras se habilita el tramo entre las calles 119 y 116, otro de los frentes principales del proyecto corresponde a la construcción del nuevo puente de la calle 100 con carrera Séptima. El antiguo puente ya fue demolido, después del retiro de elementos no estructurales, el corte de los tableros y el desmonte de los aproches y las columnas.

La construcción de la nueva estructura comenzó el 8 de octubre de 2026 con las actividades de pilotaje. Según el balance entregado por el IDU, hasta el 13 de noviembre se habían fundido 25 pilotes, cada uno de 80 centímetros de diámetro y 52 metros de profundidad.

El nuevo puente tendrá cuatro carriles, el doble de los que tenía la estructura anterior, que contaba con dos. Esta ampliación busca aumentar la capacidad de circulación en uno de los puntos de conexión de la carrera Séptima con la calle 100.

La habilitación del primer tramo frente a la Fundación Santa Fe representa un avance en la ejecución del Grupo 1 del corredor de la carrera Séptima. La Administración Distrital indicó que continuará replicando la metodología de trabajo coordinado en los demás frentes para acelerar la construcción de la infraestructura destinada al transporte público, los vehículos particulares, los ciclistas y los peatones.