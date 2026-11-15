Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Ganar un premio en un juego de suerte y azar no significa que el dinero llegue automáticamente a manos del participante. Existe un procedimiento para reclamarlo y, sobre todo, un plazo que no debe pasarse por alto.

Esta situación cobra importancia para quienes participan en el Super Astro Luna, pues un comprobante ganador puede perder su validez para el cobro si no se presenta dentro del tiempo establecido por la legislación colombiana.

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se realizará una nueva extracción de esta modalidad, que continuará funcionando durante el puente festivo.

La jornada permitirá conocer una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, mientras que los participantes deberán verificar sus apuestas para establecer si obtuvieron algún premio.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de noviembre de 2026

Este 15 de noviembre de 2026, a las 8:30 de la noche, se activaron las balotas del Super Astro Luna y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: 1866.

Signo: Géminis.

Para obtener un premio, los participantes deben cumplir las condiciones de alguna de las categorías establecidas.

Estas contemplan aciertos de cuatro cifras, tres últimas cifras o dos últimas cifras, siempre en el orden correspondiente y con el signo zodiacal ganador.

También es importante recordar que los resultados anteriores no influyen en las próximas extracciones, pues cada sorteo es independiente.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio del Super Astro Luna?

En Colombia, los ganadores de juegos de suerte y azar tienen un plazo máximo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para presentar el comprobante ganador ante el operador.

Así lo establece el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, disposición que regula la prescripción del derecho a reclamar premios.

Esto significa que una persona que obtenga un premio en la extracción del domingo 15 de noviembre de 2026 deberá presentar su comprobante dentro del plazo legal correspondiente.

Si transcurre ese periodo sin que se presente el documento ganador, el derecho al cobro prescribe.

Para adelantar el procedimiento, el participante debe conservar el tiquete original, sin tachones ni enmendaduras, y presentar un documento de identidad válido.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio. En determinados casos, también se solicitan formularios e información bancaria.

El operador señala que los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor cuantía requieren procedimientos adicionales de validación.

Por esta razón, quienes identifiquen un posible acierto deben consultar los canales oficiales y evitar dejar el trámite para el último momento.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.