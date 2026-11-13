Dan a conocer nueva cifra que aterrizaría a trabajadores sobre el salario mínimo para 2027: así podría quedar

Durante las últimas semanas, son varias proyecciones las que se han conocido en el país de cara a lo que sería el incremento del salario mínimo para el año 2027.

Algunos gremios de la mesa de concertación exigen que el salario se incremente en dos dígitos, mientras que otros solo piden uno por el futuro de la economía.

Son varios sectores los que el salario mínimo varíe entre el 7 %, con base en una inflación anual que se ubica alrededor del 6,30 % a 6,91 % al cierre de 2026.

Por otro lado, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) planteó una cifra más moderada basada en la inflación y la productividad. Señaló que el incremento al salario mínimo para el próximo año no debería superar, según la inflación, más allá del 9%.

Nueva cifra que aterrizaría a los trabajadores en el país

Una nueva cifra ha salido a la luz en los últimos días y podría dar síntomas de lo que sería la definición del salario para el siguiente año.

Algunos sectores y expertos piden que este incremento sea del 8,4%, es decir, unos 147 mil pesos de subida, lo que pondría el salario alrededor de un 1.9 millones.

En caso de darse este incremento el salario subiría junto al auxilio de transporte que en este momento se encuentra en 249 mil pesos.

Fechas claves para definir el salario mínimo

18 de noviembre de 2026

Inicio formal de la negociación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales entre Gobierno, empresarios y trabajadores. (Nota: La fecha inicialmente prevista era el 25 de noviembre, pero el Gobierno planteó adelantarla al 18).

30 de noviembre de 2026

Publicación de la Productividad Total de los Factores, insumo técnico fundamental que se suma a la inflación para construir las propuestas de incremento salarial.

5 de diciembre de 2026

El DANE da a conocer el dato de inflación acumulada a noviembre (fecha aproximada en los primeros días del mes), clave para medir la pérdida de poder adquisitivo.

15 de diciembre de 2026

Fecha límite establecida por la Ley 278 de 1996 para que las partes alcancen un consenso sobre el porcentaje de aumento.

17 al 19 de diciembre de 2026

Si no hay acuerdo el 15 de diciembre, las partes tienen 48 horas (hasta el 17 de diciembre) para presentar por escrito sus salvedades y la Comisión cuenta con otras 48 horas (hasta el 19 de diciembre) para estudiarlas.

30 de diciembre de 2026

Tras posibles reuniones extraordinarias sin consenso, es el plazo máximo legal para que el Gobierno Nacional fije unilateralmente el salario mínimo y el auxilio de transporte de 2027 por decreto.