CANAL RCN
Deportes

Murió reconocido exfutbolista de Nacional, Millonarios y la Selección Colombia tras sufrir inesperado accidente

El exfutbolista representó a la Selección Colombia en unos Juegos Olímpicos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 15 de 2026
07:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 11 de noviembre de 2026, el fútbol colombiano perdió a un legendario delantero oriundo de Medellín.

Javier Antonio Tamayo, que debutó como futbolista profesional en 1968, falleció a sus 76 años.

Conmoción: murió reconocido exfutbolista y periodista
RELACIONADO

Conmoción: murió reconocido exfutbolista y periodista

De acuerdo con lo que se ha conocido, 'El Toro', como le apodaban en el entorno futbolístico por su fuerza y velocidad, sufrió un accidente casero el martes 10 de noviembre y su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado detalles exactos de cómo ocurrió el hecho.

Así fue la carrera de Javier Antonio Tamayo a nivel de clubes

'El Toro' Tamayo debutó en el Independiente Medellín y su primera etapa en el 'poderoso de la montaña' fue hasta 1970.

Posteriormente, sus goles estuvieron ligados a los siguientes clubes:

  • América de Cali (1969-1970).
  • Nacional (1971-1972).
  • Independiente Medellín (1972-1974).
  • Once Caldas (1974).
  • Nacional (1975).
  • Millonarios (1976-1977).
  • Unión Magdalena (1978).
  • Deportes Quindío (1979-1981).

Así fue la carrera de Javier Tamayo en la Selección Colombia

En los Juegos Olímpicos de 1968, que se realizaron en México, Javier Tamayo hizo parte de la delegación que representó a la Selección Colombia.

Asimismo, jugó con la Selección Absoluta de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 1970 e, incluso, conserva el récord de ser el jugador colombiano más joven en marcar un gol en esa fase clasificatoria (19 años y 78 días).

Murió reconocida gloria de selección y un equipo grande del FPC
RELACIONADO

Murió reconocida gloria de selección y un equipo grande del FPC

"Falleció Javier 'El Toro' Tamayo, uno de los mejores centros delanteros del fútbol colombiano. Formó un trío de oro en Nacional con la 'Chancha' Fernández y 'Tito' Gómez", manifestó el periodista Wbeimar Muñoz en su cuenta de X.

"Tenía 76 años de edad. Expresamos nuestra solidaridad a su familia", añadió el comunicador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ronaldinho

Ronaldinho regresó al fútbol profesional y sus jugadas le dan la vuelta al mundo: VIDEO

Liga BetPlay

Esta será la gran fina del fútbol colombiano según la IA: hay sorpresa

Liga BetPlay

"Estamos pasando necesidades", jugador destapa crisis que se vive en este equipo del FPC

Otras Noticias

Barranquilla

Transformación del Supermetro: Alex Char mostró cómo quedó el estadio talla mundial de Barranquilla

Noticias RCN recorrió junto al alcalde de Barranquilla la megaobra que albergará, en pocos días, una de las finales de Conmebol más esperadas del año

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

¡Nueva noche de aciertos tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Astrología

"Lo van a tumbar": Mhoni Vidente realizó impactante predicción sobre un presidente

Artistas

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado a tiros

Enfermedades

Muertes prematuras por diabetes en Bogotá aumentaron: los hombres son los más afectados