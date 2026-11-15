Murió reconocido exfutbolista de Nacional, Millonarios y la Selección Colombia tras sufrir inesperado accidente

El pasado 11 de noviembre de 2026, el fútbol colombiano perdió a un legendario delantero oriundo de Medellín.

Javier Antonio Tamayo, que debutó como futbolista profesional en 1968, falleció a sus 76 años.

De acuerdo con lo que se ha conocido, 'El Toro', como le apodaban en el entorno futbolístico por su fuerza y velocidad, sufrió un accidente casero el martes 10 de noviembre y su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado detalles exactos de cómo ocurrió el hecho.

Así fue la carrera de Javier Antonio Tamayo a nivel de clubes

'El Toro' Tamayo debutó en el Independiente Medellín y su primera etapa en el 'poderoso de la montaña' fue hasta 1970.

Posteriormente, sus goles estuvieron ligados a los siguientes clubes:

América de Cali (1969-1970).

Nacional (1971-1972).

Independiente Medellín (1972-1974).

Once Caldas (1974).

Nacional (1975).

Millonarios (1976-1977).

Unión Magdalena (1978).

Deportes Quindío (1979-1981).

Así fue la carrera de Javier Tamayo en la Selección Colombia

En los Juegos Olímpicos de 1968, que se realizaron en México, Javier Tamayo hizo parte de la delegación que representó a la Selección Colombia.

Asimismo, jugó con la Selección Absoluta de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 1970 e, incluso, conserva el récord de ser el jugador colombiano más joven en marcar un gol en esa fase clasificatoria (19 años y 78 días).

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"Falleció Javier 'El Toro' Tamayo, uno de los mejores centros delanteros del fútbol colombiano. Formó un trío de oro en Nacional con la 'Chancha' Fernández y 'Tito' Gómez", manifestó el periodista Wbeimar Muñoz en su cuenta de X.

"Tenía 76 años de edad. Expresamos nuestra solidaridad a su familia", añadió el comunicador.