Tragedia: reconocido cantante fue asesinado a tiros

En Guatemala hay conmoción debido a que un cantante y político fue asesinado el pasado 6 de noviembre de 2026.

Julio César Portillo Paz, que era más conocido como 'El Poeta del Cielo' e interpretaba música cristiana, fue atacado mientras que se encontraba en un vehículo.

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¿Cómo fue el asesinato de 'El Poeta del Cielo', el cantante y político de Guatemala?

La Policía de Guatemala ha informado que 'El Poeta del Cielo' se iba movilizando por el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

Sin embargo, un grupo de hombres armados interceptó su vehículo, disparó en varias ocasiones y lo dejó gravemente herido.

Tras ese hecho, Julio César Portillo Paz, que también era diputado de Zacapa para el periodo 2024-2028, fue trasladado de emergencia a una entidad hospitalaria, pero falleció unas horas después a pesar del esfuerzo de los especialistas.

Además, los policías Erick Ramos, Jorge Xicol y Fernando Reyes, que iban junto a él, también fallecieron.

Es así como las autoridades están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar quiénes fueron los responsables del ataque armado e iniciar acciones judiciales.

¿Qué más se ha sabido tras la muerte de 'El Poeta del Cielo', el cantante de música cristiana de Guatemala?

Tras el asesinato de Julio César Portillo Paz, se ha conocido que él había denunciado amenazas de muerte.

De hecho, los registros policiales indican que su seguridad tuvo que ser reforzada considerablemente a partir del 2024.

"Dios lo tenga en su santa gloria", "a muchos nos salvó con sus canciones y oraciones", "mucha fortaleza para la familia", "quiero escuchar que esto no es cierto", "gracias por llevar un mensaje de amor y paz", "apareciste en los momentos en los que más te necesité", "no puedo creerlo", "te extrañaremos, amigo" y "me partió el alma esta noticia", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.