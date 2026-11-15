¿Cuánto cuesta casarse en la Catedral de Sal de Zipaquirá? Esto vale un evento bajo tierra

Casarse a 180 metros bajo tierra, en uno de los escenarios turísticos más emblemáticos de Colombia, ubicado en Zipaquirá, puede convertirse en una experiencia fuera de lo convencional.

La Catedral de Sal de Zipaquirá, reconocida como la Primera Maravilla de Colombia está ubicada a aproximadamente una hora de Bogotá. Es uno de los principales atractivos turísticos, religiosos, culturales y deportivos del centro del país.

Construida en el complejo salinero, recibe cerca de un millón de visitantes nacionales y extranjeros cada año, atraídos por sus particulares escenarios subterráneos y su oferta de actividades.

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La Catedral de Sal de Zipaquirá como centro de eventos

Pero más allá de los recorridos turísticos y las experiencias abiertas al público, este lugar también se ha convertido en una alternativa para quienes buscan escenarios diferentes para realizar celebraciones privadas.

Bodas, fiestas, lanzamientos de marcas, convenciones y encuentros empresariales hacen parte de las actividades que pueden desarrollarse en sus instalaciones.

Sin embargo, organizar una actividad que implique el cierre total del complejo al tiene un valor que depende también de los requerimientos y servicios contratados.

¿Cuánto cuesta alquilar la Catedral de Sal para una boda?

El valor de organizar un evento privado en este escenario depende de las características de la celebración, el espacio seleccionado y los servicios logísticos que requieran los organizadores.

De acuerdo con la información suministrada por la administración de la Catedral de Sal, las actividades que necesitan exclusividad y obligan al cierre total del complejo para los visitantes pueden tener un costo aproximado de entre $60 millones y $100 millones.

Esta tarifa corresponde a una base promedio de 100 asistentes y puede modificarse según las condiciones particulares de cada negociación. Es decir, no existe un precio único establecido para todas las celebraciones, pues los valores se acuerdan directamente con el departamento comercial y la Gerencia de la Catedral.

El cierre al público responde a las necesidades de privacidad, seguridad y logística que pueden exigir determinados acontecimientos, especialmente cuando se requiere disponer de las instalaciones de manera exclusiva para los invitados.

Sin embargo, no todas las actividades privadas implican cerrar la Catedral. Cuando los eventos pueden realizarse sin interrumpir los recorridos y servicios habituales, el precio del alquiler se determina de acuerdo con el espacio utilizado.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los auditorios y la sala de proyección de cine, entre otras áreas del complejo. En estos casos, el costo está relacionado directamente con las características y dimensiones del escenario seleccionado.

Escenarios subterráneos y servicios para celebraciones

Uno de los principales atractivos de organizar una celebración en este lugar es la posibilidad de ofrecer a los invitados una experiencia en un entorno poco convencional: las instalaciones de una catedral ubicada a 180 metros bajo tierra.

La oferta para eventos privados incluye acompañamiento durante la planeación y organización, además de servicios complementarios como catering, mobiliario y asesoría logística. La intención es adaptar cada celebración a las necesidades de los clientes y atender los diferentes detalles que requiere su realización.

Estas posibilidades convierten al complejo salinero en una alternativa para quienes buscan salirse de los escenarios tradicionales y realizar encuentros sociales o empresariales en un espacio con características particulares.