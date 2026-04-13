Habrá día cívico en Colombia el próximo 17 de abril: estas son las personas que pueden tomarlo

Colombia se prepara para una jornada laboral atípica este viernes 17 de abril de 2026. Bajo el marco del Decreto 500 de 2024, el Gobierno Nacional ha institucionalizado el tercer viernes de abril de cada año como el "Día Cívico de la Paz con la Naturaleza".

Esta medida, que busca fomentar el ahorro de recursos y la conciencia ambiental, genera diversas dudas sobre su alcance laboral y operativo en el territorio nacional.

Una de las grandes preguntas entre los colombianos es sobre quiénes tienen derecho a tomarlo.

Estas son las personas que pueden tomarlo

El carácter de "día cívico" implica que no es un festivo nacional obligatorio para todos los sectores, sino una disposición administrativa con énfasis en el sector público.

Sector Público Nacional: Los funcionarios de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional (ministerios, departamentos administrativos y superintendencias) tendrán la jornada libre. Para estas entidades, el día se considera no hábil, por lo que no habrá atención presencial ni virtual al público.

Entidades Territoriales: Las alcaldías, gobernaciones y entes descentralizados tienen la autonomía para decidir si se acogen o no a la medida. En años anteriores, ciudades como Bogotá o Medellín han tomado decisiones independientes según sus planes de contingencia, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de cada administración local.

Sector Privado: Las empresas privadas no están obligadas a otorgar el día libre a sus empleados. El funcionamiento de comercios, bancos y fábricas operará bajo la discreción de cada empleador. La mayoría de los trabajadores del país cumplirán con su jornada laboral habitual sin recargos adicionales.

Uno de los efectos más importantes de este viernes 17 de abril es el administrativo. Al ser un día no hábil para el Estado, la DIAN ha confirmado que los vencimientos de obligaciones tributarias que coincidan con esta fecha se trasladarán al siguiente día hábil, es decir, al lunes 20 de abril. Esto ofrece un margen de maniobra para contribuyentes y contadores en sus declaraciones de impuestos.

Más allá del descanso para algunos, el propósito central de la jornada es pedagógico. El Gobierno invita a la ciudadanía a realizar actividades que reduzcan la huella de carbono, como limitar el uso de energía eléctrica y optimizar el consumo de agua, reforzando el mensaje de protección a los ecosistemas colombianos en una fecha cargada de simbolismo ambiental.