La venta directa crece en América Latina impulsada por los negocios digitales

La venta directa sigue consolidándose como una alternativa de emprendimiento en distintos países. Un informe de la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) revela que la industria genera ventas por cerca de US$164.000 millones al año y reúne a más de 104 millones de emprendedores independientes en todo el mundo.

En medio de un contexto económico marcado por la búsqueda de ingresos adicionales, modelos laborales más flexibles y el crecimiento de los negocios digitales, la venta directa continúa expandiendo su presencia en diferentes mercados.

De acuerdo con cifras de la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), este sector reúne actualmente a más de 104 millones de emprendedores independientes y genera cerca de US$164.000 millones en ventas globales cada año.

Los datos muestran además que la industria mantiene una dinámica positiva en América Latina. Durante 2024, cerca del 45 % de los mercados de venta directa registraron crecimiento en sus ventas minoristas, mientras que Centro y Sudamérica alcanzaron una expansión superior al 11,7 %.

¿Por qué crece la venta directa en América Latina?

Especialistas del sector coinciden en que uno de los factores que impulsa este crecimiento es la búsqueda de alternativas de ingresos con baja inversión inicial y mayor autonomía en la gestión del tiempo.

“La sostenibilidad del modelo depende de la venta de productos al consumidor final, y no del ingreso de nuevas personas a la red. Por eso, las empresas serias del sector invierten en productos de calidad, entrenamiento continuo, atención personalizada y prácticas alineadas con las regulaciones, los principios y el marco ético establecido” afirma Raúl Manrique, Vicepresidente y Director General de Herbalife para Centro y Sudamérica.

A diferencia de los empleos tradicionales, este modelo permite a los emprendedores desarrollar sus actividades de manera presencial o digital, adaptando la operación a sus necesidades y objetivos económicos.

La transformación tecnológica también ha jugado un papel relevante. Las redes sociales, plataformas digitales y herramientas de comercio electrónico han ampliado el alcance de los vendedores independientes, permitiéndoles conectar con clientes en diferentes ciudades e incluso otros países.

¿Quiénes participan en este modelo de negocio?

Según datos de la WFDSA, más del 70 % de quienes participan en la venta directa son mujeres, lo que representa aproximadamente 75 millones de emprendedoras en el mundo.

La industria también registra una creciente participación de personas entre los 35 y los 54 años, aunque cada vez más jóvenes y adultos mayores encuentran en este modelo una oportunidad para complementar ingresos o desarrollar proyectos propios.

Expertos del sector señalan que otro de los cambios recientes ha sido la profesionalización de las redes de venta, con mayores estándares de capacitación, digitalización y cumplimiento normativo.

La tendencia sugiere que la venta directa seguirá evolucionando más allá de los canales tradicionales. La combinación entre tecnología, emprendimiento y modelos flexibles de generación de ingresos está redefiniendo una industria que continúa creciendo en diferentes regiones del mundo.