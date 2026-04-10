DIAN abre vacantes de empleo con salarios de hasta 20 millones de pesos: así puede aplicar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en alianza con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), ha puesto en marcha uno de los procesos de selección más esperados del año 2026.

Con el objetivo de fortalecer su estructura institucional y optimizar el recaudo tributario y el control aduanero, la entidad ha habilitado más de 1.100 vacantes en la modalidad de ingreso abierto, destacando ofertas salariales que, en sus niveles más altos, rozan los $20.000.000 mensuales.

Esta nueva convocatoria, identificada como el Proceso de Selección DIAN 2676, busca atraer tanto a profesionales con amplia trayectoria como a jóvenes talentos que deseen iniciar su carrera en el sector público.

Según el reporte oficial, se ofertan cargos en tres niveles jerárquicos: profesional, técnico y asistencial, distribuidos en ciudades estratégicas como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Estos son los perfiles que busca la DIAN para 2026

Lo que más ha llamado la atención de los aspirantes es la competitividad de las remuneraciones. La estructura salarial definida para este proceso se desglosa de la siguiente manera:

Nivel Profesional: Sueldos que inician en rangos competitivos y escalan hasta los $17.600.000, pudiendo alcanzar cifras superiores a los $20.000.000 dependiendo de la asignación básica, primas técnicas y otros beneficios legales propios de la entidad.

Nivel Técnico: Vacantes con ingresos que oscilan entre los $4.300.000 y los $7.600.000.

Nivel Asistencial: Remuneraciones de hasta $4.100.000.

Entre las disciplinas académicas requeridas se encuentran Administración de Empresas, Economía, Derecho, Contaduría Pública, Ingenierías (Sistemas, Industrial, Administrativa), Ciencia Política y Matemáticas.

Un aspecto innovador de esta convocatoria es la inclusión de 276 vacantes que no exigen experiencia previa, facilitando el acceso al empleo formal para recién graduados.

Así puede aplicar a las vacantes

Por primera vez en un concurso de esta magnitud, la DIAN ha reservado cerca del 7% de las vacantes para personas con discapacidad, reafirmando su compromiso con la equidad laboral.

Para aplicar a las vacantes de la DIAN a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), debes seguir un proceso estrictamente digital y por mérito. Aquí tienes la hoja de ruta detallada para completar tu postulación de manera exitosa:

Ingresa a simo.cnsc.gov.co.

Si no tiene cuenta, regístrese con su correo y datos básicos.

Carga de documentos: Suba su cédula, diplomas de estudio, actas de grado y, muy importante, sus certificaciones laborales (asegúrate de que tengan funciones, fecha de inicio y fin).

Una vez dentro de SIMO, dirígete al menú "Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC)":