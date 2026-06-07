¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 7 de junio de 2026! Esto se reportó
Los detalles fueron revelados en la página web oficial del Servicio Geológico Colombiano.
Nicolás Forero
08:53 p. m.
Nuevamente, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, se han presentado más de diez temblores en el país.
El primero de este 7 de junio fue exactamente a la 1:17 de la madrugada, en Santander.
Mientras tanto, el más reciente se presentó a las 6:08 de la tarde, en la misma zona de Colombia.
¿De cuánto han sido las magnitudes? Atento al reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que hubo en Colombia hoy 7 de junio de 2026
- 1:17 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
¿En dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 7 de junio de 2026?
- 5:29 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 6:47 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).
- 7:12 a.m.
Epicentro: Calarcá, Quindío.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Armenia (Quindío), a 4 de Calarcá (Quindío) y a 10 de Montenegro (Quindío).
- 7:36 a.m.
Epicentro: Urrao, Antioquia.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 48 de Caicedo (Antioquia) y a 50 de Abriaquí (Antioquia).
- 9:11 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 124 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Betulia (Santander), a 8 de Zapatoca (Santander) y a 12 de San Vicente De Chucurí (Santander).
- 9:12 a.m.
Epicentro: Betulia, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 123 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Betulia (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de San Vicente De Chucurí (Santander).
- 12:30 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 12:31 p.m.
Epicentro: Villapinzón, Cundinamarca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 9 de Villapinzón (Cundinamarca) y a 12 de Cucunubá (Cundinamarca).
- 4:41 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 5:19 a.m.
Epicentro: La Paz, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 127 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Aguada (Santander), a 4 de La Paz (Santander) y a 6 de San Benito (Santander).
- 6:08 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).