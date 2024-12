Se cayó la ley de financiamiento: ¿Cómo será el panorama para 2025?

Las comisiones económicas del Congreso tomaron una importante decisión y archivaron la ley de financiamiento, también llamada reforma tributaria, liderada por el Gobierno.

El proyecto buscaba recaudar 9.8 billones de pesos, pero no superó el trámite legislativo. Hubo congresistas que lamentaron la decisión, mientras que otros consideraron necesario su hundimiento.

En La Mesa Ancha discutimos este asunto, sobre el impacto que habría generado la reforma y cómo está el ambiente en el Gobierno tras esta noticia. La invitada fue Andrade.

Diana Andrade:

“Realmente el Gobierno acaba de tener una derrota, pero es un beneficio para los colombianos, porque no podemos soportar más impuestos. Se rompió ya el límite de las personas naturales y de las empresas con las cargas tributarias. El Gobierno este año tuvo que hacer un recorte de 20 billones de pesos y hace 20 días tuvo que hacer un recorte de 38 billones de pesos, lo que quiere decir que este aumento de 12 billones que estaban pidiendo no le hace ni cosquillas al déficit que tiene el Gobierno en este momento”.

“El Congreso fue responsable”

“El Congreso de la República fue bastante responsable al negarle. Si bien es cierto que con la reforma tributaria, la primera reforma tributaria de Petro, que nos aumentó la carga tributaria a los ciudadanos, que en este momento muchos están endeudados pagando la declaración de renta, también es cierto que se le dio un mensaje al Gobierno en el que, por favor, sea austero”.

“Hay presupuestos sin ejecutar en todas las entidades, burocracia desbordada, abrieron la embajada de la FAO. No es consecuente el mensaje del Gobierno a decir que no hay presupuesto cuando están gastando a dos manos. Mientras tanto, el bolsillo de los colombianos es cada vez más apretado y la economía cada vez más apretada. Resultado de esto es que la DIAN no ha podido realmente recaudar lo esperado que era 500 billones de pesos, no se llegó a esa meta”.

Juana Afanador:

“Aquí vemos un Congreso de la República que depende mucho de los temas, hay semanas y hay temas en los que muy posiblemente y en los que el Gobierno ha logrado encontrar esos acuerdos. Entonces decir que perdió la Cámara o perdió el Senado o perdió el Congreso depende mucho del tema que se esté discutiendo, de los intereses que hay detrás, del lobby político detrás”.

“Esta reforma tributaria, esta ley de financiamiento estaba muerta desde antes de ser presentada. Partidos como El Conservador, El Liberal, Cambio Radical, grupos que a veces apoyan ciertas reformas que las han votado y que han participado ellas, ya habían dicho de esta reforma no vamos a participar. Entonces yo no veo realmente gran sorpresa”.

“Creo que la gran pregunta ahora es de dónde se van a hacer los recortes. Se había mencionado que uno de los grandes sectores afectados va a ser educación, que en educación va a haber recortes. Había puntos de la reforma tributaria que por ejemplo sí decía bajar los impuestos a las empresas porque en Colombia las empresas pagan altísimos impuestos y eso crea un desequilibrio enorme. Entonces había puntos y desequilibrios que yo creo que valía la pena hablar, negociar y a los que se podían llegar a acuerdos, pero también en la rapidez y en intentar sacar esta reforma a contrarreloj llevó a que no se pudieran llegar a acuerdos básicos y que pudieron ser importantes para el 2025”.

“La gran pregunta es de dónde van a hacer los recortes”

Julio César Iglesias:

“Esta noticia tiene dos caras. La primera que salta a la vista es que se trata de una derrota del gobierno de Petro en el Congreso. Pero hay otra manera de verlo y es que la discusión el año entrante más importante probablemente en el país va a ser el problema fiscal del Estado colombiano que se está multiplicando en todos los sectores”.

“El Congreso le ha entregado una coartada al Gobierno para explicarle la opinión pública, para salir a decir que los problemas fiscales del país se originaron ayer, que se deben a que el Congreso no aprobó la reforma tributaria. Ya salió el ministro de Defensa a decir que el año entrante no vamos a tener presupuesto para las fuerzas militares, ya salió el director de Planeación Nacional a decir que los presupuestos de subsidios nos va a tocar recortarlos, salió el ministro de Minas a decir que la opción tarifaria, los subsidios a la energía. Eso que parece una derrota en el mundo de la opinión pública, de la narrativa política, el Gobierno va a tratar de capitalizarla. Es una razón absolutamente falsa”.