Retos energéticos por Fenómeno de El Niño: la industria solar se prepara

La recurrencia de periodos con altas temperaturas y la fuerte presión sobre los recursos hídricos en el territorio nacional vuelven a poner sobre la mesa una urgencia histórica: la necesidad de diversificar de forma acelerada las fuentes de generación eléctrica en Colombia.

Ante este panorama desafiante, la industria de las energías renovables afina sus estrategias tecnológicas para mitigar el impacto energético del fenómeno de El Niño.

Del 28 al 30 de octubre de 2026, Corferias (Bogotá) será el epicentro de la décima edición de ExpoSolar Colombia. Este importante encuentro reunirá a fabricantes, distribuidores, integradores, empresarios, autoridades públicas y a la academia para debatir y conocer de primera mano tecnologías aplicadas tanto a los hogares como a las grandes industrias.

El rol estratégico de las renovables ante la crisis hídrica

El evento adquiere una relevancia crítica debido al peso histórico que tiene la generación hidroeléctrica en la matriz energética del país. Cuando los embalses disminuyen sus niveles por causa de la sequía, las fuentes renovables no convencionales, acompañadas de innovadores sistemas de almacenamiento energético y eficiencia, se convierten en el salvavidas del sistema eléctrico.

“Colombia y la región tienen un enorme potencial para avanzar en energías renovables, pero el desafío ya no es únicamente instalar más capacidad solar. También debemos hablar de almacenamiento, eficiencia, infraestructura e innovación”, destaca Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias.

Crecimiento y evolución hacia la décima edición

Desde su creación, la feria ha evidenciado un crecimiento exponencial. Mientras que su primera edición en 2017 convocó a 9.000 visitantes y 130 marcas, la proyección y consolidación del sector permitieron alcanzar más de 19.000 asistentes y 400 marcas en su versión anterior, superando además las 5.000 citas de negocios.

Para este décimo aniversario, la muestra comercial trascenderá la tradicional generación fotovoltaica. Los asistentes podrán descubrir avances vanguardistas en:

Almacenamiento de energía de alta capacidad.

Digitalización y redes inteligentes (smart grids).

Movilidad eléctrica y arquitectura fotovoltaica.

Agrovoltaica e iluminación solar especializada.

Por su parte, Carlos Yepes, director de ExpoSolar Colombia, enfatiza que llegar a una década de trayectoria demuestra cómo el sector ha madurado hasta ocupar un rol fundamental en las decisiones energéticas regionales. El reto actual, según el directivo, es garantizar que la tecnología responda de forma directa a las apremiantes demandas del presente.

El evento incluirá una robusta agenda académica, espacios comerciales y ruedas de negocio orientadas a consolidar la transición energética del país frente a las variaciones climáticas.