Resultado Super Astro Luna hoy, 14 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Una jugada del Super Astro Luna puede hacerse en pocos minutos, pero su recorrido no termina cuando el jugador recibe el comprobante. En realidad, allí comienza un proceso que solo tendrá respuesta cuando se produzca el sorteo correspondiente.

Este 14 de septiembre, miles de apuestas recorrerán nuevamente ese camino. Cada una llegará con cuatro cifras, un signo zodiacal y un valor determinado por el participante, pero ninguna sabrá todavía qué lugar ocupará al final de la noche.

Durante varias horas permanecerán simplemente como apuestas registradas. Luego llegará el sorteo y una combinación se encargará de separar aquellas que no obtuvieron coincidencias de las que puedan acceder a alguna de las categorías de premios.

Es ese cambio de estado —de una elección pendiente a un resultado comprobable— el que marcará la jornada de este lunes.

¿Será que usted será uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de septiembre de 2026

A las 10:50 de la noche, después de un fin de semana en el que hubo múltiples ganadores, se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna.

La combinación ganadora fue la siguiente:

Número: 8393.

Signo: Acuario.

El Super Astro contempla diferentes niveles de acierto, por lo que el resultado de una apuesta no se reduce únicamente a conseguir el premio principal. Las condiciones oficiales también incluyen categorías relacionadas con las últimas tres y dos cifras, acompañadas por el signo zodiacal correspondiente.

¿Qué ocurre si una apuesta del Super Astro Luna resulta ganadora?

Conocer el resultado es apenas el primer paso. Después de confirmar un premio, el procedimiento dependerá de su valor y de las condiciones establecidas para realizar el cobro.

Por esta razón, el jugador debe conservar en buen estado el tiquete o comprobante original de su apuesta. Este documento contiene la información que permite acreditar la participación en el sorteo correspondiente.

También es recomendable efectuar cualquier consulta o trámite utilizando los canales autorizados y revisar las condiciones vigentes para el pago, especialmente cuando se trata de premios de mayor cuantía.

La jornada de este lunes terminará mostrando así dos caras completamente distintas de una misma apuesta.

Durante el día será apenas una combinación elegida entre muchas posibilidades, pero después de las 10:50 de la noche habrá una historia definida.

Algunas jugadas terminarán allí su recorrido y otras comenzarán uno nuevo: el que va desde descubrir un acierto hasta reclamar el premio correspondiente.