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¿Qué efecto tendrá en la industria la llegada de James Rodríguez a Nacional y Cuadrado a Millonarios?

Sectores relacionados directa o indirectamente con el fútbol se verán impactados con la llegada de ídolos a la liga nacional.

Foto: Atlétcio Nacional y Millonarios FC
Foto: Atlétcio Nacional y Millonarios FC

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 14 de 2026
07:33 p. m.
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El país se sorprendió los últimos días con el anuncio de la llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional, Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios y Jackson Martínez al Deportivo Independiente Medellín.

La popularidad de los jugadores que representaron al seleccionado colombiano en el mundial de 2014 es medible. Solo a la presentación de James, 41.500 espectadores asistieron al estadio Atanasio Girardot.

El fútbol es una industria millonaria y, según explicó el profesor de economía de la Universidad de los Andes Jorge Tovar en diálogo con Noticias RCN, “traer a estas figuras tiene una repercusión sobre todos los sectores que directa o indirectamente tienen que ver con este deporte, sean formales e informales”.

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Impulsar la liga colombiana y atraer nuevos talentos:

El regreso de grandes jugadores al país, de acuerdo con el profesor Tovar, “puede impulsar la liga colombiana y” provocar que, en un futuro, los equipos nacionales puedan traer jugadores de renombre “un poco más jóvenes”.

“Esto”, según explicó, “es muy bueno porque, de alguna manera, lo que queremos es promocionar la liga, impulsar la liga, que los futbolistas rindan para que nos vaya mejor en las competencias internacionales y, de esta manera, lograr que cuando Lucho Díaz vuelva, por ejemplo, lo haga cuando tenga algo más que fútbol y no cuando se agoten sus alternativas”.

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Una industria más atractiva soportada por la venta de boletas, la publicidad y la televisión:

Los rostros de los grandes ídolos del fútbol colombiano en los estadios del país podrían hacer de la industria del fútbol una industria más atractiva e incentivar la venta de boletería y abonos en un momento en el que, de acuerdo con el profesor Tovar:

“La economía de los equipos y la economía del fútbol está para pagar estos salarios”, aunque “ni aquí ni en Europa se pagan solamente con taquillas. Se pagan, sobre todo, con lo que viene al lado, los otros dos rubros de los equipos de fútbol que son: el mercadeo y la televisión”.

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