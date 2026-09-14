Sonia Restrepo reapareció junto a la familia de Yeison Jiménez: FOTO

En las últimas semanas se conoció que Luz Galeano Patiño, la mamá de Yeison Jiménez, y Laura Sarmiento Galeno, la hermana del cantante, interpusieron acciones legales por unos movimientos de acciones que habrían causado perjuicios económicos en algunas empresas y bienes del intérprete de 'El mejor'.

"Se han desplegado actuaciones societarias, modificaciones en la representación legal, movimientos en participaciones accionarias y operaciones económicas vinculadas con sociedades y bienes relacionados con Yeison Jiménez, que han afectado económicamente a nuestras mandantes", plantearon los abogados.

Además, los profesionales en Derecho manifestaron que no estaban señalando ni responsabilizando directamente a ninguna persona.

No obstante, tras la divulgación del comunicado, surgieron algunos rumores en los que se planteó que, supuestamente, habría una disputa legal entre la mamá de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, su esposa.

Sin embargo, en los últimos días, la pareja del importante cantante reapareció en una foto con algunas integrantes de la familia del artista de música popular y frenó esa teoría.

Así reapareció Sonia Restrepo junto a Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez

En su cuenta de Instagram, Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison, subió una foto sonriendo con Sonia Restrepo y otra mujer.

En esa imagen se pudo percibir que la pareja del artista estaba abrazando a su hermana en una finca y que, incluso, ambas lucían sombreros rancheros muy similares.

Este fue el mensaje que se publicó en la cuenta oficial de Yeison Jiménez tras ocho meses de su partida

Los familiares y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez recordaron un video del artista cantando en un concierto y escribieron las siguientes palabras:

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"Ocho meses y todavía cuesta creer que ya no estés aquí. El tiempo sigue pasando, pero hay ausencias que no se hacen más pequeñas", plantearon.

"Te seguimos encontrando en tus canciones, en los recuerdos, en las historias que nos cuentan de ti y en tantas cosas que dejaste en quienes te quisieron", añadieron.