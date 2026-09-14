Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declararía culpable: ¿Prenderá el ventilador?

Alex Saab, exministro de Venezuela y señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, comparecerá ante la justicia de Estados Unidos y se declararía culpable por lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y ocultamiento de fondos vinculados al régimen.

En mayo de 2026, el fiscal A. Tysen Duva fue enfático en asegurar que Saab “supuestamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentación venezolano destinado a los pobres, así como de ganancias de venta ilegal de petróleo venezolano”.

El papel de Saab en el régimen de Maduro

La primera vez que el presunto testaferro fue capturado fue en 2020, meses después de que Estados Unidos lo sancionara. Lo arrestaron en Cabo Verde; pero en 2023 recuperó la libertad cuando el gobierno del entonces presidente Joe Biden le concedió el indulto a cambio de un canje de presos con el régimen venezolano.

Para 2024, Maduro lo nombró ministro de Industria. No obstante, después de su captura, la presidenta Delcy Rodríguez lo apartó del cargo y después Estados Unidos lo capturó por segunda vez.

La principal incógnita en torno al proceso surge en saber si Saab colaborará con las autoridades norteamericanas para entregar información acerca de las operaciones financieras del régimen, lo que llevaría a impactantes revelaciones de Maduro y otros alfiles.

¿A quiénes salpicaría Saab?

Zair Mundaray, abogado penalista venezolano, habló en Noticias RCN y señaló que es probable que Saab se declare culpable: “Enfrentar un juicio era esencialmente perder una oportunidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía”. Por lo tanto, buscaría el camino de una reducción de pena a cambio de revelar información.

Entre las personas que podrían verse salpicadas luego de que el exministro prenda el ventilador se encuentran Tarek William Saab, Raúl Gorrín y la propia Rodríguez.

Mundaray explicó que, aunque la presidenta interina esté siendo protegida por el gobierno estadounidense, esta es temporal. En cambio, los asuntos de la justicia no paran.