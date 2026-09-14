Bienes e ingresos que no se declaran: Lo que debe excluir en su Declaración de Renta 2026

La presentación de la Declaración de Renta 2026 ante la DIAN representa una de las obligaciones tributarias más complejas para los contribuyentes en Colombia. Uno de los errores más frecuentes, y con mayores repercusiones financieras, consiste en incluir información en exceso.

Declarar bienes que no corresponden o sumar ingresos exentos como gravados puede distorsionar el patrimonio e incrementar indebidamente la carga tributaria.

¿Qué ingresos y bienes NO se deben incluir para evitar sanciones?

No todos los recursos percibidos durante el año fiscal constituyen una renta gravable. Los siguientes conceptos deben excluirse o tratarse bajo la figura correspondiente:

Apoyos económicos no reembolsables: Becas o auxilios educativos condonados por el Estado o por organismos internacionales destinados a la formación académica.

Indemnizaciones por seguro de daño: Los montos recibidos por indemnizaciones de seguros (por ejemplo, por afectaciones a vehículos o inmuebles) destinados exclusivamente a la reposición del bien afectado.

Componente inflacionario de los rendimientos financieros: En inversiones o CDT, solo se declara la utilidad real; la porción correspondiente a la corrección monetaria o inflación se encuentra exenta.

Aportes obligatorios a salud y pensiones: Los descuentos de nómina destinados a la seguridad social no constituyen un ingreso disponible, por lo que no se gravan como renta ordinaria.

El patrimonio bruto comprende el total de los bienes poseídos a 31 de diciembre del año gravable anterior; sin embargo, existen excepciones legales que no deben sumarse: