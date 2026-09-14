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Bienes e ingresos que no se declaran: Lo que debe excluir en su Declaración de Renta 2026

Hacer la Declaración de Renta 2026 ante la DIAN genera dolores de cabeza a millones de colombianos. Evite este error común.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 14 de 2026
09:01 p. m.
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La presentación de la Declaración de Renta 2026 ante la DIAN representa una de las obligaciones tributarias más complejas para los contribuyentes en Colombia. Uno de los errores más frecuentes, y con mayores repercusiones financieras, consiste en incluir información en exceso.

Declarar bienes que no corresponden o sumar ingresos exentos como gravados puede distorsionar el patrimonio e incrementar indebidamente la carga tributaria.

¿Qué ingresos y bienes NO se deben incluir para evitar sanciones?

No todos los recursos percibidos durante el año fiscal constituyen una renta gravable. Los siguientes conceptos deben excluirse o tratarse bajo la figura correspondiente:

  • Apoyos económicos no reembolsables: Becas o auxilios educativos condonados por el Estado o por organismos internacionales destinados a la formación académica.
  • Indemnizaciones por seguro de daño: Los montos recibidos por indemnizaciones de seguros (por ejemplo, por afectaciones a vehículos o inmuebles) destinados exclusivamente a la reposición del bien afectado.
  • Componente inflacionario de los rendimientos financieros: En inversiones o CDT, solo se declara la utilidad real; la porción correspondiente a la corrección monetaria o inflación se encuentra exenta.
  • Aportes obligatorios a salud y pensiones: Los descuentos de nómina destinados a la seguridad social no constituyen un ingreso disponible, por lo que no se gravan como renta ordinaria.

El patrimonio bruto comprende el total de los bienes poseídos a 31 de diciembre del año gravable anterior; sin embargo, existen excepciones legales que no deben sumarse:

  • Bienes desvalorizados o destruidos: Si un activo sufrió pérdida total por robo, siniestro o destrucción antes del cierre del periodo fiscal sin mediar indemnización, este no debe figurar.
  • Acciones o aportes en sociedades bajo ciertos supuestos: Si bien las acciones se declaran por su costo fiscal, los incrementos patrimoniales derivados de una mera actualización contable (valor intrínseco sin realización efectiva) no deben sumarse de forma arbitraria
  • Menaje doméstico y efectos personales de bajo valor: La ropa, los muebles de uso personal y los electrodomésticos de uso común en el hogar no requieren tasación ni discriminación individual dentro del patrimonio.
  • Bienes sobre los cuales no se posee el dominio útil: Si se entregó un bien en un fideicomiso o fiducia mercantil donde no se conservan el control ni los beneficios económicos directos, este se excluye de la declaración personal.
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