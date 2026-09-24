CANAL RCN
Economía

Alertan por nueva peligrosa estafa en WhatsApp con fotos de visualización única: así funciona

Conozca cómo funciona esta peligrosa estafa en la app de mensajería.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
07:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ciberdelincuencia evoluciona constantemente y encuentra en las aplicaciones de mensajería instantánea el canal perfecto para perpetrar nuevas formas de fraude.

Recientemente, se conoció por parte de los servicios de verificación una advertencia generalizada ante un preocupante aumento de estafas en WhatsApp que emplean una de las funciones de privacidad más populares de la plataforma: las fotografías de visualización única.

Las cuatro señales para no caer en estafas digitales: ladrones se quedan con todo en segundos
RELACIONADO

Las cuatro señales para no caer en estafas digitales: ladrones se quedan con todo en segundos

Este mecanismo, diseñado inicialmente para proteger la intimidad de las conversaciones al desaparecer el archivo tras ser abierto, se ha convertido en el nuevo anzuelo de los estafadores.

¿Cómo opera este peligroso modus operandi?

El engaño comienza de forma discreta y sorpresiva cuando el usuario recibe un mensaje multimedia procedente de un número totalmente desconocido. El archivo recibido es una imagen configurada estrictamente para ser vista una sola vez. Al abrirla, la víctima suele encontrarse con un contenido de carácter aparentemente comprometido o sugerente. Inmediatamente después de este primer contacto, el emisor se pone en comunicación de nuevo asegurando que se ha tratado de un grave error de envío.

Es en ese preciso instante cuando se activa la trampa psicológica: los ciberdelincuentes cambian de tono y comienzan a amenazar y presionar al receptor.

¡OJO! Esta es la peligrosa estafa que usa pagos por PSE y Bre-B
RELACIONADO

¡OJO! Esta es la peligrosa estafa que usa pagos por PSE y Bre-B

Bajo la excusa de haber visualizado un contenido sensible que presuntamente no le correspondía ver, los estafadores exigen sumas económicas bajo la amenaza de difundir el supuesto incidente o iniciar supuestas acciones legales y represalias.

Así puede protegerse de esas estafas

A pesar de lo intimidante que puede resultar recibir un mensaje de esta naturaleza, los expertos en ciberseguridad e instituciones especializadas aclaran que la situación no debe generar pánico tecnológico. Según detallan analistas del sector, abrir una fotografía de visualización única no instala ningún tipo de virus, ni descarga programas maliciosos, ni cede el control del terminal ni roba los datos personales almacenados en el teléfono.

Los especialistas recalcan que el perjuicio es puramente psicológico y económico si se cede al chantaje. Los estafadores suelen utilizar frases genéricas del tipo "sé quién eres" o "conozco tus datos", utilizando el número de teléfono como única referencia real, pero inflando el resto de amenazas con mentiras para potenciar el miedo y forzar el pago rápido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 23 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultados lotería

Resultados loterías de Manizales, Valle y Meta hoy, 23 de septiembre de 2026

Cali

‘Juntos por el Pacífico’ logró más de $400 millones en ventas de emprendedores afectados por el terremoto

Otras Noticias

Turquía

Se reportó fuerte sismo en Turquía hoy 24 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

La magnitud se situó por encima de los 5.4. ¿Dónde fue el epicentro? Descubra aquí los detalles.

EPS

Adiós a la cuota moderadora: Gobierno De la Espriella otorga beneficio a estos pacientes

La medida tendrá una vigencia de 12 meses y beneficiará a afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado que cumplan los requisitos establecidos.

Aeropuerto El Dorado

Capturado taxista que, en medio de una riña, disparó a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá

Horóscopo

Horóscopo de hoy, 24 de septiembre: predicciones para cada signo

Rafael Nadal

'Rafa' Nadal volverá a las canchas y se enfrentará a uno de los '4 fantásticos' de la historia del tenis