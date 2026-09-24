Alertan por nueva peligrosa estafa en WhatsApp con fotos de visualización única: así funciona

La ciberdelincuencia evoluciona constantemente y encuentra en las aplicaciones de mensajería instantánea el canal perfecto para perpetrar nuevas formas de fraude.

Recientemente, se conoció por parte de los servicios de verificación una advertencia generalizada ante un preocupante aumento de estafas en WhatsApp que emplean una de las funciones de privacidad más populares de la plataforma: las fotografías de visualización única.

Este mecanismo, diseñado inicialmente para proteger la intimidad de las conversaciones al desaparecer el archivo tras ser abierto, se ha convertido en el nuevo anzuelo de los estafadores.

¿Cómo opera este peligroso modus operandi?

El engaño comienza de forma discreta y sorpresiva cuando el usuario recibe un mensaje multimedia procedente de un número totalmente desconocido. El archivo recibido es una imagen configurada estrictamente para ser vista una sola vez. Al abrirla, la víctima suele encontrarse con un contenido de carácter aparentemente comprometido o sugerente. Inmediatamente después de este primer contacto, el emisor se pone en comunicación de nuevo asegurando que se ha tratado de un grave error de envío.

Es en ese preciso instante cuando se activa la trampa psicológica: los ciberdelincuentes cambian de tono y comienzan a amenazar y presionar al receptor.

Bajo la excusa de haber visualizado un contenido sensible que presuntamente no le correspondía ver, los estafadores exigen sumas económicas bajo la amenaza de difundir el supuesto incidente o iniciar supuestas acciones legales y represalias.

Así puede protegerse de esas estafas

A pesar de lo intimidante que puede resultar recibir un mensaje de esta naturaleza, los expertos en ciberseguridad e instituciones especializadas aclaran que la situación no debe generar pánico tecnológico. Según detallan analistas del sector, abrir una fotografía de visualización única no instala ningún tipo de virus, ni descarga programas maliciosos, ni cede el control del terminal ni roba los datos personales almacenados en el teléfono.

Los especialistas recalcan que el perjuicio es puramente psicológico y económico si se cede al chantaje. Los estafadores suelen utilizar frases genéricas del tipo "sé quién eres" o "conozco tus datos", utilizando el número de teléfono como única referencia real, pero inflando el resto de amenazas con mentiras para potenciar el miedo y forzar el pago rápido.