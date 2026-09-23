CANAL RCN
Economía

Resultados loterías de Manizales, Valle y Meta hoy, 23 de septiembre de 2026

Revise los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta que jugaron hoy, 23 de septiembre de 2026

Resultados loterías de Manizales, Valle y Meta hoy, 23 de septiembre de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
09:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las loterías de Manizales, Valle y Meta realizaron sus sorteos correspondientes al miércoles 23 de septiembre de 2026, una jornada que reúne semanalmente a tres de las loterías tradicionales del país.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 22 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 22 de septiembre de 2026

Los resultados oficiales deben verificarse directamente en los canales autorizados de cada entidad.

Resultados de la Lotería de Manizales 23 de septiembre de 2026

La Lotería de Manizales tenía programado para este miércoles su sorteo 4974. La página oficial de la entidad había informado que el evento se realizaría en horario nocturno y recuerda que los únicos resultados válidos son aquellos registrados en el acta oficial del respectivo sorteo.

Resultado lotería Manizales

  • Número ganador
  • Serie
Resultados de la Lotería de Boyacá del 19 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 19 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Para evitar confusiones con publicaciones de terceros o información que pueda circular en redes sociales, cualquier persona que necesite comprobar información relacionada con el sorteo debe acudir directamente a los canales oficiales de la entidad.

Loterías del Valle y Meta también realizaron sus sorteos

La jornada del miércoles también incluyó las loterías del Valle y Meta, cuyos sorteos se realizan habitualmente durante la noche.

En el caso de estos sorteos, también es recomendable contrastar cualquier información difundida en redes sociales con las publicaciones oficiales antes de considerarla definitiva.

Resultado lotería Valle

  • Número ganador: XXX
  • Serie: XXX
Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 18 de septiembre de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 18 de septiembre de 2026: último sorteo

Las loterías de Manizales, Valle y Meta hacen parte de la programación tradicional de los miércoles en Colombia, las cuáles juegan sobre las 11: 00 p.m.

Resultado lotería Meta

  • Número ganador: XXX
  • Serie: XXX

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

‘Juntos por el Pacífico’ logró más de $400 millones en ventas de emprendedores afectados por el terremoto

avianca

Alcaldía de Ibagué confirmó cambios en rutas en el Aeropuerto Perales: conozca los nuevos horarios y la aerolínea involucrada

Reforma pensional

"Colpensiones no tiene la capacidad para atender a 10 millones de afiliados": alerta por reforma pensional

Otras Noticias

Bucaramanga

Murió Valentino, el bebé con malformación en el rostro trasladado a Bucaramanga

La Clínica Foscal confirmó el fallecimiento del niño cucuteño quien esperaba tratamiento especializado para su condición.

Bolivia

Nuevo escándalo en el fútbol de Bolivia: le pitaron un penal en contra y el arquero le dio la espalda al cobro

El partido estuvo demorado más de 20 minutos después de que el juez central decretará el polémico penal.

Elecciones en Colombia

Pacto Histórico perfila sus posibles cartas para las regionales de 2027: Claudia López tendría ventaja para Bogotá

Animales

Día Mundial del Perro Adoptado: más de 66 mil perros en Bogotá deambulan por las calles

Panamá

Panamá pide apoyo a la ONU para construir un embalse que garantice la operación del Canal