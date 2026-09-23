Resultados loterías de Manizales, Valle y Meta hoy, 23 de septiembre de 2026

Las loterías de Manizales, Valle y Meta realizaron sus sorteos correspondientes al miércoles 23 de septiembre de 2026, una jornada que reúne semanalmente a tres de las loterías tradicionales del país.

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Los resultados oficiales deben verificarse directamente en los canales autorizados de cada entidad.

Resultados de la Lotería de Manizales 23 de septiembre de 2026

La Lotería de Manizales tenía programado para este miércoles su sorteo 4974. La página oficial de la entidad había informado que el evento se realizaría en horario nocturno y recuerda que los únicos resultados válidos son aquellos registrados en el acta oficial del respectivo sorteo.

Resultado lotería Manizales

Número ganador

Serie

Para evitar confusiones con publicaciones de terceros o información que pueda circular en redes sociales, cualquier persona que necesite comprobar información relacionada con el sorteo debe acudir directamente a los canales oficiales de la entidad.

Loterías del Valle y Meta también realizaron sus sorteos

La jornada del miércoles también incluyó las loterías del Valle y Meta, cuyos sorteos se realizan habitualmente durante la noche.

En el caso de estos sorteos, también es recomendable contrastar cualquier información difundida en redes sociales con las publicaciones oficiales antes de considerarla definitiva.

Resultado lotería Valle

Número ganador: XXX

Serie: XXX

Las loterías de Manizales, Valle y Meta hacen parte de la programación tradicional de los miércoles en Colombia, las cuáles juegan sobre las 11: 00 p.m.

Resultado lotería Meta

Número ganador: XXX

Serie: XXX

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*