‘Juntos por el Pacífico’ logró más de $400 millones en ventas de emprendedores afectados por el terremoto

La iniciativa Juntos por el Pacífico, que durante tres días reunió en la cancha del barrio El Guabal, en Cali, a 65 emprendedores afectados por el terremoto del 10 de agosto, generó ventas que superaron los $400 millones, reuniendo a más de 100.000 personas.

La convocatoria nació como respuesta directa a las dificultades que enfrentaron comerciantes del Pacífico colombiano tras la emergencia natural, cuando quedaron imposibilitados de comercializar sus productos.

El senador Kevin Gómez propuso este espacio como una plataforma de recuperación económica que canalizara la solidaridad en oportunidades reales de negocio.

Este resultado demuestra que cuando Cali y el Pacífico se unen alrededor de una causa, la solidaridad se convierte en oportunidades reales para nuestra gente.

Emprendedores afectados por el terremoto vendieron más de $400 millones

Los 65 stands instalados ofrecieron gastronomía tradicional, bebidas ancestrales, moda y artesanías del Pacífico colombiano. La asistencia incluyó ciudadanos de Cali, visitantes de otras regiones colombianas y extranjeros interesados en conocer la oferta cultural y comercial de esta zona del país.

“Superar los $400 millones en ventas y reunir a 100.000 personas significa que logramos abrir una puerta para que nuestros emprendedores volvieran a comercializar sus productos y que la ciudadanía entendiera que apoyar al Pacífico también es defender su economía, su cultura y sus tradiciones", señaló el senador.

El balance económico representa un alivio significativo para los emprendedores afectados. Gregorio, conocido como Goyo, uno de los comerciantes participantes, expresó: "Para nosotros, estos espacios significan una oportunidad enorme. Veníamos de una situación muy complicada porque no pudimos vender nuestros productos después del terremoto”.

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Artistas donaron su talento para apoyar la iniciativa ‘Juntos por el Pacífico’

La programación cultural complementó la oferta comercial con presentaciones de las maestras Nidia Góngora y Maritza Bonilla, junto con Guitarreros del Monte, Golpe de Timbiquí, el grupo de danza Jocaycu, DJ Marlong Son, Linda Caldas, Eduardo Granja, Kenyata, Jorgy Vásquez, DJ Dutyy Mix, DJ Efren y Aires de mi Tierra. Todos los artistas participaron sin cobrar honorarios.

DJ Marlong Son, gestor de la iniciativa y participante en la programación artística, explicó que: "Esta iniciativa nació de la necesidad de hacer algo por nuestros emprendedores y de entender que la cultura también puede ser una herramienta para generar oportunidades.

Danna Rendón, gestora de 'Juntos por el Pacífico', agradeció la participación desinteresada de los artistas, mientras Carolina Cortés, vocera e impulsora, reconoció el respaldo ciudadano: