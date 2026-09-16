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Economía

¡OJO! Esta es la peligrosa estafa que usa pagos por PSE y Bre-B

Autoridades y expertos recomiendan verificar el destinatario y el origen de cada cobro antes de transferir dinero.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 16 de 2026
06:46 p. m.
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Una transferencia bancaria puede terminar en una billetera digital controlada por delincuentes. Esta modalidad, conocida como 'estafa de las tres cuentas', habría aumentado un 15 % en Colombia durante 2026.

En este fraude, la víctima cree estar pagando una compra, un servicio o una obligación. Sin embargo, el dinero es dirigido a la cuenta de un tercero dentro de una plataforma de criptoactivos, donde, posteriormente, se utiliza para adquirir USDT, el activo digital vinculado al dólar.

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Según un informe de la fintech Vurelo, el esquema también puede perjudicar a usuarios que nunca han negociado con criptomonedas y a personas que prestan sus cuentas a cambio de una comisión.

Asobancaria reportó que, con corte hasta el de septiembre, las reclamaciones por fraude bancario superaron los $967.000 millones. Los canales digitales concentraron el 56 % del monto, equivalente a cerca de $541.500 millones.

Además, Vurelo estima que unos $135.000 millones estarían relacionados con engaños asociados a criptoactivos.

De una supuesta compra a una billetera digital

Camilo Suárez, CEO de Vurelo, explicó que los delincuentes publican ofertas, promociones o cobros falsos para inducir a las víctimas a transferir dinero mediante PSE o Bre-B. Los recursos llegan a una cuenta vinculada con una operación de compra de USDT y luego son enviados a otra billetera.

La maniobra también puede comenzar en páginas que imitan portales oficiales. Aunque el banco confirme la transferencia, esto no demuestra que el vendedor o el cobro sean legítimos. Por esa razón, es recomendable comprobar directamente en la página de la entidad que el pago haya sido aplicado.

"Esto no es una falla de PSE, siempre hay que verificar que la página donde va a pagar es la verdadera y no una copia”, agrega Camilo Suárez, el CEO de Vurelo.

Las cinco alertas para no perder su dinero

Antes de transferir, verifique la dirección del portal, el nombre del destinatario y el concepto del pago. Desconfíe de ofertas con tiempo limitado, compradores que envían dinero desde cuentas de terceros y personas que presentan capturas como única prueba de una operación.

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Si recibe una transferencia inesperada, no utilice ni reenvíe el dinero. Informe al banco o plataforma, solicite un número de caso y conserve chats, extractos, comprobantes y referencias de la transacción.

Cuando existan indicios de fraude, presente la denuncia ante la Policía o la Fiscalía. Si su cuenta es restringida, pida información directamente a la entidad y evite intermediarios que cobren anticipos para recuperar los recursos.

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