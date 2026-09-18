Las cuatro señales para no caer en estafas digitales: ladrones se quedan con todo en segundos

La Policía hizo un llamado a los ciudadanos para estar alerta al momento de comprar regalos o reservar planes turísticos por redes sociales. La entidad informó que durante 2026 han sido identificadas más de 3.600 víctimas de estafa.

Entre las modalidades detectadas aparecen falsas ofertas de flores, desayunos sorpresa, perfumes, planes en fincas y paquetes turísticos.

¿Cómo evitar engaños en redes sociales?

También se han identificado mensajes que aparentan proceder de empresas de mensajería y buscan conducir a las víctimas hacia enlaces fraudulentos para obtener información personal o dinero.

Uno de los principales riesgos está relacionado con las promociones que pretenden generar una reacción inmediata, tales como descuentos altos, mensajes de última oportunidad para comprar (con rebajas del 50 % al 70 %), perfiles desconocidos y mensajes de texto con ofertas. Estos cuatro puntos corresponden a las señales para estar precavido.

La Policía también advierte que trasladar una conversación de compra a WhatsApp o Telegram puede reducir las garantías y mecanismos de protección disponibles en algunas plataformas.

¿Cómo reportar?

Antes de realizar una transferencia o ingresar información en una página web, las autoridades recomiendan comprobar que la dirección corresponda al sitio oficial, evitar enlaces provenientes de números desconocidos y no entregar claves, códigos de verificación ni datos bancarios.

RELACIONADO Proponen cambiar la forma en la que multan a conductores por mal parqueo en Bogotá

La advertencia no se limita a las compras. De acuerdo con las autoridades, se han registrado casos relacionados con aplicaciones de citas, en los que algunas víctimas, principalmente extranjeras, se encuentran presencialmente con personas que conocieron por estas plataformas y posteriormente son drogadas para facilitar el robo de sus pertenencias.

En caso de evidenciar alguna anomalía, los ciudadanos pueden comunicarse por la línea de WhatsApp habilitada por la Policía para reportar: 323 273 34 11. Asimismo, está disponible el CAI Virtual en la página oficial de la entidad.