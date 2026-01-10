Plan del Gobierno para los fondos privados pondría en riesgo el ahorro de los colombianos: exdirectora de la URF

Mónica Higuera, la exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera renunció a su cargo advirtiendo sobre decisiones del Gobierno Nacional que podrían generar graves consecuencias para la economía del país.

Sus declaraciones, incluso, le habrían ganado problemas con el presidente, Gustavo Petro. Según dijo hace unos días, a través de su perfil en la red social X, antes Twitter: “La capacidad de ahorro de las familias es muy poca, en Colombia se sobrevive para la mayoría de la gente (…) buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión, por tanto, es conveniente para la economía del país traer ese ahorro”.

El decreto que alista el Gobierno propone modificar los límites de inversión de los fondos privados y traer de regreso al país parte de los recursos que han invertido en el extranjero: cerca de 250 billones de pesos.

Higuera advierte que el proyecto pondría en riesgo los ahorros de los trabajadores:

En diálogo con Noticias RCN explicó que la estrategia del Gobierno, aunque promete conseguir liquidez y reducir el déficit fiscal, es inviable y pone en riesgo los ahorros de los trabajadores:

“Yo hago con la secretaria técnica de la entidad una lectura rigurosa y clara de los riesgos que podría presentar para los afiliados, para el sistema, para los emisores, para el mismo mercado de capitales colombiano traer de manera abrupta este dinero”.

Los dineros que el Gobierno buscaría traer se encuentran diversificados en monedas países y activos distintos, para proteger el ahorro pensional frente al riesgo de mercado local.

“El problema es traer tanto dinero a un mercado de capitales en muy poco tiempo, cuando no se presentan alternativas suficientes de inversión. El mercado de capitales colombianos es poco líquido, tiene pocos emisores, pocos instrumentos y no es grande como para recibir esa cantidad de dinero”, indicó.

Higuera no pudo advertir al presidente antes de renunciar:

En conversación con este medio, la exdirectora cuestionó que dentro del Gobierno nadie haya advertido al presidente sobre los riesgos técnicos del decreto que, incluso, será evaluado en una mesa técnica por la Procuraduría:

“No he dicho que el presidente Petro no tenga la razón. Yo he dicho que el ministro de Hacienda y el superintendente financiero de los colombianos tomaron una decisión de estructurar un proyecto de decreto sin contárselo al presidente de la República. El presidente Petro no tiene en ningún momento el interés de afectar el ahorro público o el ahorro de los colombianos, pero si quiere que lo que hay en Colombia, que es dinero de los colombianos, se invierta en su bienestar”.