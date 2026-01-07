Los fondos privados de pensiones advierten que las medidas adoptadas por la emergencia económica afectarán a sus afiliados

Los fondos privados de pensiones advirtieron que los más afectados con las nuevas medidas del Gobierno, como el aumento del 50% al impuesto de renta en el sector y su propuesta de traer las inversiones que han realizado en el extranjero, serán los afiliados.

Según dijeron, estarían tratando de “marchitar” el sistema pensional, tal y como con el sistema de salud, por medio de los impuestos que se cobran a las empresas del sector.

En palabras de Andrés Velasco, presidente de Asofondos, “las tasas impositivas de esa magnitud terminan comprometido patrimonialmente a los sectores que ofrecemos estos servicios porque, cuando uno tiene un socio que se lleva el 50% de las utilidades, que eso es lo que pasa cuando uno tiene una tasa de tributación del 50%, ese socio se convierte en dueño”.

¿Por qué traer las inversiones de fondos en el extranjero sería perjudicial para los afiliados?

Los privados insisten en que un aumento del 50% al impuesto de renta cobrado a entidades financieras, como fondos de pensiones, bancos y aseguradoras, que el Gobierno anunció al decretar la emergencia economía es un gran error.

Pero no es todo lo que genera preocupación en el gremio. Según dicen, obligarlos a traer las inversiones realizadas en el extranjero terminará afectando la rentabilidad del dinero de sus afiliados:

“El Gobierno lo que está haciendo es metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores colombianos y sacándoles la plata, porque, cuando se reduce la diversificación, se reduce la capacidad de generación de rentabilidad”, precisó Velasco en diálogo con Noticias RCN.

Traslado billonario del rubro de pensiones y cesantías del Fomag al rubro de salud genera preocupaciones entre los docentes:

También el Fomag, la cuenta que administra las prestaciones sociales de los docentes del sector público generó una alerta en los primeros días del 2026. Según el representante a la Cámara Andrés Forero, la Fiduprevisora admitió en respuesta a un derecho de petición que en septiembre del 2025 se trasladaron 1,2 billones de pesos de los rubros de pensiones y cesantías al rubro de la salud. Recursos que aún no han sido cubiertos por el Ministerio de Hacienda:

“Lo que el ministro Jaramillo (Salud) denominó ‘el piloto de la reforma a la salud’ no solamente desmejoró la atención en salud de los profesores. Ahora, pone en riesgo sus pensiones y sus cesantías”, indicó en la denuncia realizada a través de sus redes sociales.