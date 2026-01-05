Procuraduría pone la lupa al decreto que cambiaría las inversiones de los fondos de pensiones

La Procuraduría General de la Nación convocó una segunda mesa técnica preventiva para evaluar los posibles riesgos del proyecto de decreto sobre inversiones de los fondos de pensiones que adelanta el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF).

Esta segunda mesa da continuidad a un primer ejercicio técnico en el que se analizaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos del proyecto, así como los posibles impactos económicos y sociales asociados a su implementación. Según la Procuraduría, su actuación se desarrolla en un espacio técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervenir ni sustituir las competencias de las autoridades regulatorias.

Análisis de riesgos del proyecto de decreto sobre inversiones pensionales

Las Procuradurías Delegadas para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, y la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, señalaron la necesidad de profundizar el análisis del proyecto normativo. Entre los aspectos a evaluar se encuentran los riesgos de mercado y de reinversión, así como los posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios de los fondos de pensiones.

Adicionalmente, el seguimiento preventivo contempla la capacidad del mercado local para absorber los cambios, el impacto sobre la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro pensional. Estos elementos hacen parte del análisis técnico que será abordado en la segunda mesa, con el objetivo de anticipar riesgos y fortalecer la transparencia del proceso regulatorio.

Detalles sobre la segunda mesa técnica de la Procuraduría

La segunda mesa técnica preventiva se realizará el martes 20 de enero de 2026 y contará con la participación de entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos.

El seguimiento adelantado por la Procuraduría se fundamenta, entre otras normas, en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011, y reafirma el compromiso institucional con la protección del ahorro pensional y la confianza en el sistema.

Este proceso se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado la intención de expedir un decreto que incremente la inversión de los fondos de pensiones en la economía nacional, lo que ha generado tensiones entre distintos sectores.