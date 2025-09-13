CANAL RCN
Economía Video

ICBF y los remates de casas, apartamentos, locales y más: van desde los 28 millones de pesos

Una oportunidad única para comprar vivienda o invertir en propiedades del Estado a precios accesibles

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
06:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció la venta de más de 20 inmuebles en distintas ciudades del país, con precios que van desde los $28 millones hasta los $3.000 millones.

DIAN anuncia remates de casas y apartamentos en septiembre: hay bienes desde los cuatro millones de pesos
RELACIONADO

DIAN anuncia remates de casas y apartamentos en septiembre: hay bienes desde los cuatro millones de pesos

La oferta incluye apartamentos, casas, lotes, locales y oficinas que se pueden adquirir a través de la plataforma de la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad encargada de comercializar bienes de entidades públicas.

Casas y apartamentos del ICBF en venta

Entre las propiedades disponibles se destacan apartamentos en Bogotá, Medellín y Chía, con precios que oscilan entre $133 millones y $408 millones. También hay casas en Bogotá, Zipaquirá y otras ciudades, con valores desde $438 millones hasta más de $3.000 millones, ideales tanto para vivienda propia como para proyectos comerciales.

Además, la oferta incluye lotes en municipios como Salgar (Antioquia) y locales en Santander desde $28 millones, lo que representa una alternativa accesible para quienes buscan invertir en bienes raíces en Colombia.

¿Cómo comprar los inmuebles del ICBF?

El proceso de adquisición es completamente digital y se realiza a través del portal de CISA (inmuebles.cisa.gov.co). Allí los interesados deben:

  • Ingresar a la plataforma y aplicar filtros para identificar las propiedades del ICBF.
  • Revisar las características del inmueble seleccionado.
  • Hacer clic en “Quiero comprar” e iniciar sesión o registrarse.
  • Presentar una oferta a través del formulario en línea y detallar el plan de pagos.

Una vez enviada la propuesta, los usuarios serán notificados si su oferta es aceptada, lo que les permitirá quedarse con el inmueble.

La venta de propiedades del ICBF no solo abre la puerta a quienes buscan vivienda propia, sino también a inversionistas que desean diversificar su portafolio con inmuebles a precios competitivos. Según CISA, estos procesos transparentes permiten acceder a activos en diferentes ciudades del país con respaldo institucional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma tributaria

Ley de financiamiento: riesgos que tendría la energía y sostenibilidad del país

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de septiembre de 2025

Estados Unidos

Alertan que descertificación de Estados Unidos a Colombia generaría pérdidas millonarias

Otras Noticias

Millonarios

Pesadilla para Millonarios en Valledupar: roja, penal y goleada de Alianza FC

El cuadro 'Embajador' sufrió una dura derrota en la visita frente a Alianza FC y se aleja de los primeros 8 en la tabla de posiciones.

ELN

Los desgarradores mensajes de los hijos de dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN

Los funcionarios llevan 128 días secuestrados y aún no hay pistas de su liberación.

Nigeria

Ataque en Nigeria: bandas armadas asesinan a un hombre y secuestran a 18 mujeres y niños

Cuidado personal

Investigación asocia la marihuana con defectos cromosómicos en los óvulos

Bogotá

Todo listo para el terror y el origen del mal 2025 en Bogotá: fecha, lugar y precios