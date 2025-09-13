ICBF y los remates de casas, apartamentos, locales y más: van desde los 28 millones de pesos

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció la venta de más de 20 inmuebles en distintas ciudades del país, con precios que van desde los $28 millones hasta los $3.000 millones.

La oferta incluye apartamentos, casas, lotes, locales y oficinas que se pueden adquirir a través de la plataforma de la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad encargada de comercializar bienes de entidades públicas.

Casas y apartamentos del ICBF en venta

Entre las propiedades disponibles se destacan apartamentos en Bogotá, Medellín y Chía, con precios que oscilan entre $133 millones y $408 millones. También hay casas en Bogotá, Zipaquirá y otras ciudades, con valores desde $438 millones hasta más de $3.000 millones, ideales tanto para vivienda propia como para proyectos comerciales.

Además, la oferta incluye lotes en municipios como Salgar (Antioquia) y locales en Santander desde $28 millones, lo que representa una alternativa accesible para quienes buscan invertir en bienes raíces en Colombia.

¿Cómo comprar los inmuebles del ICBF?

El proceso de adquisición es completamente digital y se realiza a través del portal de CISA (inmuebles.cisa.gov.co). Allí los interesados deben:

Ingresar a la plataforma y aplicar filtros para identificar las propiedades del ICBF.

Revisar las características del inmueble seleccionado.

Hacer clic en “Quiero comprar” e iniciar sesión o registrarse.

Presentar una oferta a través del formulario en línea y detallar el plan de pagos.

Una vez enviada la propuesta, los usuarios serán notificados si su oferta es aceptada, lo que les permitirá quedarse con el inmueble.

La venta de propiedades del ICBF no solo abre la puerta a quienes buscan vivienda propia, sino también a inversionistas que desean diversificar su portafolio con inmuebles a precios competitivos. Según CISA, estos procesos transparentes permiten acceder a activos en diferentes ciudades del país con respaldo institucional.