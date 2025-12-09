DIAN anuncia remates de casas y apartamentos en septiembre: hay bienes desde los cuatro millones de pesos

Como es habitual, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha anunciado un nuevo ciclo de remates de bienes inmuebles, una propuesta que busca recuperar recursos a través de la venta de propiedades que han sido decomisadas, aprehendidas o declaradas en abandono.

Esta convocatoria, que se llevará a cabo entre el 15 y el 26 de septiembre de 2025, presenta una oportunidad para inversionistas y/o ciudadanos que buscan adquirir vivienda o propiedades a precios significativamente por debajo del valor comercial, con ofertas iniciales muy bajas.

Cabe anotar que este proceso, que es público y regulado, consiste en una subasta donde los interesados hacen ofertas. El bien se adjudica a quien ofrezca el precio más alto, y el dinero se utiliza primero para pagar la deuda, luego a otros acreedores y finalmente al deudor si sobra.

Estos son los apartamentos y casas que remata la DIAN

El listado de bienes a rematar abarca diferentes ciudades de Colombia. Por ejemplo, en Armenia, Quindío, se encuentra una bodega con un precio base de $4.476.150, mientras que en Bogotá, un garaje se ofrece con un precio inicial de $52.114.650.

Asimismo, en el municipio de Montenegro, Quindío, se rematará una casa de dos plantas por un valor base de $204.153.600. Estos precios de salida, que en algunos casos representan un 70% del avalúo total del inmueble, han generado gran expectativa entre el público.

En Bogotá, un garaje con un área privada cubierta de 21,5 metros cuadrados tiene como precio base $52.114.650, y la subasta está prevista para el 15 de septiembre.

Entre los apartamentos que están en subasta, figura uno muy atractivo para los clientes y el cual se sitúa en Bogotá. Este cuenta con un área total de 430,55 metros cuadrados, cuyo avalúo ronda los $1.849 millones.

Los remates de la DIAN son un proceso legal y transparente, que se realiza tanto de forma presencial como virtual a través de su plataforma oficial, lo que facilita la participación de personas de cualquier parte del país.

La entidad ha dispuesto un catálogo detallado en su sitio web, donde los interesados pueden consultar la información de cada inmueble, incluyendo su descripción, ubicación, avalúo y la fecha de la audiencia de remate.

Así puede participar en los remates de la DIAN

Para ser parte de este proceso y poder presentar una oferta, es fundamental cumplir con una serie de requisitos establecidos por la DIAN. La participación está abierta a cualquier persona natural o jurídica que tenga la capacidad legal y que, ante todo, esté inscrita en el Registro Único Tributario (RUT).

Además, es necesario registrarse como oferente en la plataforma virtual de la entidad, un trámite que en algunos casos requiere contar con firma electrónica activa.

Uno de los pasos más importantes y que puede desanimar a algunos es la necesidad de constituir un depósito previo como garantía. Este depósito, que suele corresponder al 40% del avalúo del bien, se realiza en una cuenta judicial del Banco Agrario de Colombia.

Si la oferta no resulta ganadora, el depósito es devuelto en su totalidad. Sin embargo, este requisito es crucial para asegurar la seriedad de los participantes y el buen desarrollo del proceso.

Las ofertas presentadas son irrevocables y deben ser superiores al 70% del avalúo del inmueble, adjuntando el comprobante del depósito realizado.

Es vital que los interesados revisen cuidadosamente el pliego de condiciones de cada remate, ya que los requisitos y las particularidades del proceso pueden variar dependiendo del tipo de bien y la naturaleza del caso legal que lo respalda.