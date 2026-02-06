ICETEX abre 12.900 cupos de crédito para estudiar en 2026: así puede postularse paso a paso

El sueño de miles de jóvenes colombianos de acceder a la educación superior recibe un importante impulso. El ICETEX abrió oficialmente su convocatoria de créditos educativos para el segundo semestre de 2026, poniendo a disposición del país 12.900 nuevos cupos de financiación. Esta iniciativa busca beneficiar principalmente a estudiantes de escasos recursos y a quienes residen en las zonas más apartadas de Colombia.

El anuncio, formalizado por el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, destaca que la oferta no solo cubre carreras universitarias tradicionales, sino que se extiende a posgrados en el exterior, programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), diplomados y cursos de certificación en una segunda lengua.

Flexibilidad en los pagos: estudie ahora y pague después

Una de las grandes apuestas de esta convocatoria es aliviar el bolsillo familiar mediante modelos de pago escalonados y diferidos:

Para carreras de pregrado: Las inscripciones están abiertas desde el pasado 25 de mayo. Bajo esta modalidad, los estudiantes tienen la facilidad de pagar únicamente el 30% del valor del crédito mientras cursan sus estudios, dejando el 70% restante para ser cancelado una vez se gradúen.

Para posgrados en Colombia y el exterior: El proceso inicia este mes de junio. Los beneficiarios pagarán el 40% del crédito durante la época de estudio y el 60% al culminar el programa académico.

Apoyo a la gratuidad: Como novedad estructural, el ICETEX incluyó una línea especial de crédito de sostenimiento diseñada como plan de apoyo a la gratuidad para aquellos estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, ayudándoles a cubrir gastos diarios como transporte y materiales.

En el marco de esta convocatoria, el instituto presentó su nuevo modelo de financiación denominado ‘Alianza+Futuro’, el cual opera mediante convenios específicos con universidades privadas del país.

Los estudiantes matriculados en la Universidad Externado de Colombia, Uniremington, UNICOC, ICESI y la Universidad EIA que apliquen a las líneas de este programa contarán con un beneficio histórico: un alivio en la liquidación de la tasa de interés equivalente al IPC + 0% durante su periodo de estudios, y del IPC + 3% en la etapa de amortización (pago posterior).

Paso a paso para postularse en línea

La entidad recordó que todos los trámites ante el ICETEX son virtuales, gratuitos y no requieren de ningún tipo de intermediario. Dado que los recursos se asignan hasta agotar los cupos, se recomienda realizar el proceso lo antes posible siguiendo este orden: