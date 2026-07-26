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Así puede votar por los mejores goles del Mundial 2026: Link oficial

Conozca cómo y hasta cuándo puede votar por el mejor gol del Mundial 2026.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
07:11 p. m.
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Tras la inolvidable conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA abrió de manera oficial las votaciones del Premio Hyundai al Gol del Torneo. Aficionados de todo el mundo pueden elegir la mejor anotación entre una selección exclusiva de 12 joyas futbolísticas marcadas a lo largo de la competencia.

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Las votaciones estarán abiertas hasta el 27 de julio de 2026, fecha en la que se cerrará la plataforma para anunciar al ganador definitivo.

Link oficial para votar por el mejor gol del Mundial 2026

La elección se realiza de forma gratuita y directa en el portal oficial de la FIFA:

Plataforma oficial de votación: FIFA World Cup 2026 Goal of the Tournament

Pasos para registrar su voto

  • Acceda a play.fifa.com/gott/ desde cualquier teléfono móvil, tableta o computador.
  • Utilice el carrusel interactivo de video para ver los repeticiones en alta definición de los 12 goles nominados.
  • Haga clic en el botón "Votar" ubicado debajo del gol de su preferencia.
  • Puede emitir su voto iniciando sesión con su cuenta FIFA ID (para guardar su historial) o ingresar como usuario invitado.
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Estos son los 12 mejores goles del Mundial 2026

  • Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) vs. Catar
  • Wilson Isidor (Haití) vs. Marruecos
  • Elijah Just (Nueva Zelanda) vs. Irán
  • Daizen Maeda (Japón) vs. Suecia
  • Kylian Mbappé (Francia) vs. Senegal
  • Lionel Messi (Argentina) vs. Argelia
  • Eldor Shomurodov (Uzbekistán) vs. RD Congo
  • Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) vs. Argentina (Dieciseisavos de final)
  • Erling Haaland (Noruega) vs. Brasil (Octavos de final)
  • Julián Álvarez (Argentina) vs. Suiza (Cuartos de final)
  • Jude Bellingham (Inglaterra) vs. Francia (Partido por el tercer lugar)
  • Ferrán Torres (España) vs. Argentina (Final)
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