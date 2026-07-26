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Adiós a las filas: FNA lanzó una nueva forma de pedir créditos de vivienda en línea

El FNA lanzó Crédito Digital, una plataforma para solicitar créditos de vivienda en línea. Conozca cómo funciona y qué trámites puede hacer desde casa.

Adiós a las filas: FNA lanzó una nueva forma de pedir créditos de vivienda en línea
Foto: Fondo Nacional del Ahorro

Noticias RCN

julio 26 de 2026
04:57 p. m.
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Solicitar un crédito de vivienda ya no requerirá, en la mayoría de los casos, desplazarse hasta una oficina.

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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó Crédito Digital, una nueva plataforma que permite a los afiliados adelantar gran parte del proceso de solicitud de financiación de manera virtual, desde un computador o un teléfono celular.

La herramienta busca agilizar los trámites, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios de la entidad en todo el país.

¿Cómo funciona el nuevo Crédito Digital del FNA?

Con esta plataforma, los afiliados podrán realizar prácticamente todo el proceso de solicitud de un crédito hipotecario sin salir de casa. El sistema permite hacer la simulación del préstamo, conocer si el usuario cumple con una precalificación, radicar la solicitud, cargar los documentos requeridos y consultar el estado del trámite en tiempo real.

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Además, la herramienta incorpora el análisis de la información y la consulta de la respuesta final, lo que evita múltiples visitas presenciales a las sedes del Fondo Nacional del Ahorro.

La entidad explicó que el objetivo es acercar este servicio a personas que viven en municipios apartados o que tienen dificultades para desplazarse hasta un punto de atención, haciendo más sencillo el acceso a la financiación de vivienda.

¿Qué trámites seguirán siendo presenciales?

Aunque el proceso será mayoritariamente digital, el FNA aclaró que algunos procedimientos continuarán realizándose de manera presencial por exigencias legales.

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Entre ellos se encuentran la firma de escrituras y la constitución de garantías, etapas que deben cumplir con la normatividad vigente para este tipo de créditos.

El Fondo también recordó que mantiene la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda para los afiliados que cumplan las condiciones establecidas, especialmente en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Con el lanzamiento de Crédito Digital, el FNA busca fortalecer su estrategia de transformación tecnológica y ofrecer un proceso más ágil, transparente y accesible para quienes desean comprar vivienda en Colombia, permitiendo iniciar el trámite desde cualquier lugar del país y hacer seguimiento permanente al avance de la solicitud.

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