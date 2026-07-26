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"Quiero vivir": influencer revela delicado estado de salud desde un hospital

Una reconocida creadora de contenido colombiana contó que permanece hospitalizada tras sufrir una complicación de salud durante un viaje a Corea del Sur.

Hospitalización
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 26 de 2026
10:37 a. m.
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La influencer colombiana Katy Cardona, conocida en redes sociales como La Blanquita, encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que atraviesa un delicado problema de salud.

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La creadora de contenido informó que permanece hospitalizada después de que una bacteria comenzara a afectar sus órganos, situación que incluso la obligó a pasar su cumpleaños en un centro médico.

¿Por qué La Blanquita está hospitalizada?

La Blanquita compartió un video desde una cama de hospital a través de su cuenta de Instagram, explicando que permanece bajo atención médica debido a una bacteria que está comprometiendo su estado de salud.

Según relató su pareja Naim Darrechi en otro video, ambos se encontraban de viaje en Corea del Sur cuando la influencer comenzó a sentirse mal de manera repentina. Debido a la gravedad de los síntomas, fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde recibió el diagnóstico que la mantiene hospitalizada.

En su publicación, la creadora de contenido también confirmó que permanecerá varios días más bajo observación médica.

¿Qué dijo La Blanquita sobre su estado de salud?

La influencer aprovechó la situación para compartir una reflexión sobre el momento que atraviesa. En su mensaje aseguró que esta experiencia le hizo comprender la importancia de cuidar su salud y expresó que su mayor deseo es recuperarse para continuar al lado de su hijo.

Una bacteria está dañando mis órganos, y esta vez entendí que ya no podía seguir haciéndome la fuerte. Quiero vivir.

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