Video | Disidencias se están ocultando en las fincas de los campesinos en medio de combates con el Ejército

La violencia volvió a golpear con fuerza al departamento del Cauca. En zonas rurales como Huisitó, en el municipio de El Tambo, las comunidades campesinas enfrentan una situación cada vez más compleja por los combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc.

La Defensoría del Pueblo ya lanzó una alerta humanitaria por el riesgo que enfrentan los habitantes de la zona y denunció una situación especialmente grave: integrantes de las disidencias estarían utilizando lugares frecuentados por la comunidad para refugiarse durante los enfrentamientos.

Entre esos espacios se encuentran casas, tiendas, salones comunales y hasta instituciones educativas.

¿Cómo están viviendo los campesinos los enfrentamientos en el Cauca?

Para las comunidades, el sonido de los combates se ha convertido en una amenaza constante. Los habitantes de estas zonas rurales deben permanecer en medio de una confrontación armada en la que, según las denuncias, los integrantes de las disidencias buscan mezclarse con la población civil para evitar ser identificados durante las operaciones ofensivas.

Al parecer, estarían saliendo vestidos de civil y refugiándose en lugares donde permanecen campesinos y sus familias.

En uno de los videos conocidos por Inteligencia Militar, integrantes de las disidencias aparecen refugiándose en un cultivo perteneciente a un campesino.

La situación puso en riesgo al propietario del terreno y a su familia, quienes quedaron expuestos en medio de la confrontación.

Niños también estarían quedando en medio de los combates

Una de las situaciones más delicadas se presentó en una institución educativa.

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Según la Defensoría del Pueblo, al momento de los hechos se encontraban en el lugar 12 niños y niñas, además del rector y el cuerpo docente.

La institución terminó en medio de una situación de combate entre las disidencias y el Ejército.

Por lo mismo, la entidad informó que adelanta labores de monitoreo y acompañamiento a la población afectada, con especial atención a los estudiantes, el rector y los profesores que se encontraban en la institución educativa durante los hechos.

En un comunicado, la entidad señaló:

Según información en proceso de verificación, las afectaciones a personas y bienes civiles, inclusive a niños y niñas en instituciones educativas, provienen no solo de la estructura armada ilegal sino de acciones de la fuerza pública.

Comunidad denuncia instalación de pancartas alusivas a grupos guerrilleros en el Cauca

La tensión también se refleja en las calles, pues en diferentes sectores urbanos han aparecido pancartas alusivas a los grupos guerrilleros.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación representa una forma de intimidación hacia una comunidad que ya se encuentra en grave riesgo por la presencia de actores armados y los enfrentamientos.