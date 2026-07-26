¿Cuál es un buen puntaje en el ICFES Saber 11? Esto debe saber tras las pruebas del 26 de julio

Miles de estudiantes de grado 11 de colegios públicos y privados de Colombia presentaron este domingo 26 de julio las pruebas Saber 11, el examen de Estado aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Ahora que terminó la jornada, la pregunta más frecuente es cuándo estarán disponibles los resultados y, sobre todo, qué se considera un buen puntaje para ingresar a la universidad.

De acuerdo con el calendario oficial del ICFES, los resultados de las pruebas Saber 11 del Calendario A se publicarán el 25 de septiembre de 2026.

Desde esa fecha, los estudiantes podrán consultar su desempeño a través del portal oficial de la entidad, ingresando con su documento de identidad, fecha de nacimiento y el número de registro asignado para el examen.

¿Cuál es un buen puntaje en el ICFES Saber 11?

Aunque muchos estudiantes buscan una cifra exacta, el Icfes no establece un "puntaje bueno" oficial. El examen se califica en una escala de 0 a 500 puntos, por lo que la interpretación del resultado depende de la universidad y del programa académico al que se quiera ingresar.

En términos generales, un puntaje superior a 300 puntos suele considerarse competitivo para muchas instituciones de educación superior. Por su parte, quienes alcanzan resultados cercanos o superiores a 400 puntos suelen ubicarse entre los mejores desempeños y pueden tener ventajas en algunos procesos de admisión.

En los últimos años, el promedio nacional ha estado entre 250 y 260 puntos, por lo que obtener un resultado por encima de ese rango significa que el estudiante superó la media del país.

¿Qué evalúan las pruebas Saber 11 y cómo se calcula el puntaje?

Las pruebas Saber 11 miden cinco competencias: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Cada una recibe una calificación entre 0 y 100 puntos.

Sin embargo, el dato que genera mayor interés es el puntaje global, calculado sobre una escala de 500 puntos. Para obtenerlo, el Icfes combina los resultados de las diferentes áreas mediante una fórmula establecida por la entidad, con mayor peso para Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciencias Naturales.