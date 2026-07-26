CANAL RCN
Economía

¿Cuál es un buen puntaje en el ICFES Saber 11? Esto debe saber tras las pruebas del 26 de julio

Conozca qué se considera un buen puntaje en el ICFES Saber 11 2026, cómo se interpreta el resultado y qué cifras pueden facilitar el ingreso a la universidad.

Cuál es un buen puntaje en el ICFES Saber 11? Esto debe saber tras las pruebas del 26 de julio
FOTO: Icfes

Noticias RCN

julio 26 de 2026
06:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de estudiantes de grado 11 de colegios públicos y privados de Colombia presentaron este domingo 26 de julio las pruebas Saber 11, el examen de Estado aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Universidad Nacional no pedirá examen de admisión para estos programas: usarán el Icfes
RELACIONADO

Universidad Nacional no pedirá examen de admisión para estos programas: usarán el Icfes

Ahora que terminó la jornada, la pregunta más frecuente es cuándo estarán disponibles los resultados y, sobre todo, qué se considera un buen puntaje para ingresar a la universidad.

De acuerdo con el calendario oficial del ICFES, los resultados de las pruebas Saber 11 del Calendario A se publicarán el 25 de septiembre de 2026.

Desde esa fecha, los estudiantes podrán consultar su desempeño a través del portal oficial de la entidad, ingresando con su documento de identidad, fecha de nacimiento y el número de registro asignado para el examen.

¿Cuál es un buen puntaje en el ICFES Saber 11?

Aunque muchos estudiantes buscan una cifra exacta, el Icfes no establece un "puntaje bueno" oficial. El examen se califica en una escala de 0 a 500 puntos, por lo que la interpretación del resultado depende de la universidad y del programa académico al que se quiera ingresar.

Confirman fecha oficial para presentar las pruebas Icfes: ¿cuándo será y qué deben saber los estudiantes?
RELACIONADO

Confirman fecha oficial para presentar las pruebas Icfes: ¿cuándo será y qué deben saber los estudiantes?

En términos generales, un puntaje superior a 300 puntos suele considerarse competitivo para muchas instituciones de educación superior. Por su parte, quienes alcanzan resultados cercanos o superiores a 400 puntos suelen ubicarse entre los mejores desempeños y pueden tener ventajas en algunos procesos de admisión.

En los últimos años, el promedio nacional ha estado entre 250 y 260 puntos, por lo que obtener un resultado por encima de ese rango significa que el estudiante superó la media del país.

¿Qué evalúan las pruebas Saber 11 y cómo se calcula el puntaje?

Las pruebas Saber 11 miden cinco competencias: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Cada una recibe una calificación entre 0 y 100 puntos.

Icfes da anuncio clave para millones de estudiantes en Colombia: pruebas saber Pro y TyT tienen novedades
RELACIONADO

Icfes da anuncio clave para millones de estudiantes en Colombia: pruebas saber Pro y TyT tienen novedades

Sin embargo, el dato que genera mayor interés es el puntaje global, calculado sobre una escala de 500 puntos. Para obtenerlo, el Icfes combina los resultados de las diferentes áreas mediante una fórmula establecida por la entidad, con mayor peso para Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciencias Naturales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fondo Nacional del Ahorro

Adiós a las filas: FNA lanzó una nueva forma de pedir créditos de vivienda en línea

Trabajo

¿La experiencia dejó de ser suficiente? Así están eligiendo las empresas a sus nuevos líderes

Mundial de fútbol

El impacto del Mundial en los comercios de Colombia: el torneo dejó balance positivo

Otras Noticias

Tolima

Familia escapó de milagro antes de que su casa cayera más de 100 metros al vacío en Cajamarca

La mujer contó cómo logró sacar a su hijo de la casa antes de que la tragedia ocurriera.

América de Cali

América de Cali venció a Ínter de Bogotá en El Campín en el inicio de la Liga BetPlay: vea los goles

América de Cali venció a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II.

UNESCO

El monte Olimpo y las playas del Desembarco de Normandía fueron declarados Patrimonio Mundial de la Unesco

Invima

Invima prohíbe mascarilla exfoliante y loción limpiadora de la misma marca: son vendidos ilegalmente

Redes sociales

"Quiero vivir": influencer revela delicado estado de salud desde un hospital