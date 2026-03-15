Impuestos en Bogotá 2026: El truco infalible para pagar el predial y vehículo en minutos y sin hacer filas

Para este año, la Secretaría de Hacienda de Bogotá ya definió las primeras fechas clave para el pago de impuestos en la ciudad: hasta el 17 de abril se podrá cancelar el impuesto predial con un 10% de descuento y hasta el 15 de mayo el impuesto de vehículos con este mismo beneficio.

En este contexto, miles de contribuyentes estarán buscando alternativas que les permitan cumplir con estas obligaciones de forma sencilla, eficiente y segura, especialmente a través de canales y plataformas digitales.

¿Qué opciones tienen para cumplir su responsabilidad de forma oportuna, segura y sin demoras?

Para pagar sus obligaciones tributarias, los contribuyentes cuentan con el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), un servicio de ACH Colombia cuya efectividad está respaldada por más de 20 años de trayectoria en el mercado colombiano.

La disponibilidad 24/7 de PSE garantiza que el ciudadano pueda pagar desde cualquier lugar, eliminando errores de información y minimizando el riesgo de sanciones por mora mediante el pago inmediato con 47 entidades financieras.

El valor real de este canal reside en el ahorro de tiempo y la autonomía que otorga al contribuyente. Al permitir pagos en línea que se completan en pocos minutos, se elimina la necesidad de ajustarse a horarios financieros o perder tiempo en desplazamientos y filas

"Uno de los principales beneficios de migrar hacia servicios digitales como el botón PSE es la posibilidad de que los contribuyentes tengan mayor control y visibilidad sobre sus pagos. Al centralizar las transacciones en un entorno digital seguro, las personas pueden optimizar el uso de su tiempo y fortalecer prácticas de organización financiera que facilitan la gestión de sus responsabilidades.” afirmó Gustavo Vega Villamil, Presidente de ACH Colombia.

Eficiencia para el pago de impuestos

La flexibilidad de PSE permite que los contribuyentes puedan pagar una gran variedad de impuestos, tanto a nivel nacional como regional, siempre que la entidad tenga el botón habilitado. En el plano nacional, a través de la DIAN, es posible cumplir con obligaciones como la renta, el IVA y las retenciones en la fuente, además de pagar sanciones o intereses.

Esta facilidad se traslada también a lo local, donde el sistema funciona para ponerse al día con las gobernaciones y alcaldías en tributos cotidianos como el impuesto predial, el de vehículos, e incluso el pago de multas y otras sobretasas territoriales.

El servicio puede ser utilizado tanto por personas naturales como por personas jurídicas, ofreciendo un esquema flexible que se adapta a cada tipo de usuario. En el caso de los ciudadanos, los pagos se efectúan desde cuentas personales; para las empresas, desde cuentas empresariales autorizadas, lo que permite mantener una correcta separación de recursos y un adecuado control de las transacciones.

El proceso para pagar los impuestos a través de PSE es sencillo y fácil de seguir. En pocos minutos, el usuario puede completar el trámite gracias a la experiencia del servicio. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar al portal de la entidad tributaria (por ejemplo, DIAN o administración local) y diligenciar la obligación a pagar.

Seleccionar PSE como medio de pago.

Elegir la entidad financiera y autorizar la transacción desde la app o web de la entidad.

Confirmar el pago: una vez aprobado, el sistema mostrará la confirmación.

“PSE permite realizar pagos de manera ágil desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Su integración con la entidad financiera del usuario contribuye a reforzar la seguridad del proceso y a facilitar el seguimiento y la verificación de los pagos realizados.”, finalizó Vega Villamil.

El servicio opera bajo estándares de seguridad que fortalecen la protección de la información financiera, al realizar las transacciones directamente en los entornos autenticados de las entidades financieras y mediante protocolos de cifrado.

La adopción de este servicio contribuye a una gestión más eficiente del tiempo y de las obligaciones financieras de los ciudadanos. Con una trayectoria de más de dos décadas, la plataforma ha demostrado su estabilidad y ha facilitado la evolución de procesos tradicionales hacia hábitos digitales más ágiles.