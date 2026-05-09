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¿Hay presencia del hantavirus en Colombia? Esto respondió el Ministerio de Salud

La entidad dio a conocer que actualmente no se han confirmado casos de infección por esta enfermedad.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

mayo 09 de 2026
08:03 a. m.
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En seguimiento al evento internacional, que ya fue notificado por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud informó que actualmente no se han identificado casos por la enfermedad hantavirus en el territorio nacional.

La OMS registró que el evento fue reportado el 2 de mayo de 2026, con corte al 6 de mayo, y ya ha registrado 8 casos compatibles con dicha enfermedad de los que 3 fueron confirmados de laboratorio, 5 están en investigación y ya ha causado 3 fallecidos.

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Panorama actual del hantavirus en Colombia

Según la definición dada por expertos, los hantavirus son un grupo de virus zoonóticos transmitidos por la inhalación de partículas contaminadas que provienen de excretas de roedores silvestres infectados.

Pese a que en Colombia no se han identificado casos de esta enfermedad, investigaciones han logrado descubrir evidencia serológica de exposición previa a hantavirus en humanos y reservorios silvestres en varias zonas del país.

Según el Ministerio de Salud, estos hallazgos no constituyen una evidencia de transmisión sostenida por lo que en Colombia el riesgo de presentación de casos es bajo. Por su parte, la OMS dio a conocer que la evaluación de riesgo global es baja.

Como parte de la respuesta por parte de la institución, ante zoonosis emergentes, el INS fortaleció, desde el 2016, su capacidad de diagnóstico y vigilancia diferencial para el hantavirus en casos específicos como síndrome febril agudo grave, infección respiratoria aguda grave inusitada y muertes de etiología no esclarecida.

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Recomendación por parte del Ministerio de Salud

Según la institución, se recomienda a la población mantener las medidas generales de prevención que van orientadas a disminuir el riesgo a la exposición de roedores, enfermedades respiratorias y relacionados con alimentos.

  • Desinfección alimentos no perecederos.
  • Precaución con alimentos empaquetados que hayan pasado por procesos de bodegaje largos.
  • Higiene adecuada dentro de las viviendas.
  • Sellar grietas que faciliten el ingreso de roedores.
  • Realizar lavado de manos.
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